Golpeó, escupió y lesionó a un policía dentro de una comisaría: el antecedente que complicó su situación

El condenado atacó a un efectivo durante una detención, lo hirió en el rostro y una mano, y además lo amenazó. Tenía antecedentes.

El episodio ocurrió en febrero pasado cerca de las 22 en la Subcomisaría 79 de Cipolletti.

Un hombre fue condenado a seis meses de prisión efectiva tras protagonizar una agresión contra un policía en el interior de la Subcomisaría 79 del barrio 1200 Viviendas .

La sentencia fue homologada este lunes luego de que el acusado reconociera los hechos durante una audiencia judicial. Además, se tuvo en cuenta que contaba con antecedentes penales computables.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, el episodio ocurrió en febrero pasado cerca de las 22, cuando el hombre ingresó a la unidad policial en calidad de demorado .

Mientras era sometido a una requisa preventiva por parte de un oficial que cumplía funciones de cuartelero, comenzó a insultarlo y a empujarlo con la intención de escapar.

La situación se agravó cuando fue trasladado hacia el sector de calabozos. Allí escupió al efectivo en el rostro y le propinó un golpe de puño en el pómulo derecho.

Le atrapó la mano con la reja y lo amenazó

La violencia continuó incluso cuando el procedimiento parecía haber terminado.

Según la Fiscalía, cuando el policía dejó al detenido en el calabozo y se disponía a retirarse, el hombre cerró la reja de manera violenta y le atrapó una mano, provocándole una lesión en el dedo índice.

Además, lanzó amenazas contra el uniformado y le advirtió que lo buscaría cuando recuperara la libertad.

Las lesiones sufridas por el efectivo fueron certificadas posteriormente por profesionales del hospital local.

Antecedentes y condena efectiva

Los hechos fueron encuadrados como atentado contra la autoridad agravado en concurso ideal con lesiones leves agravadas.

Durante la audiencia, la Fiscalía informó que el acusado registraba antecedentes penales computables derivados de una condena previa que incluía una pena de prisión en suspenso y pautas de conducta impuestas en 2021.

Frente a este escenario, solicitó una pena de seis meses de prisión efectiva, la declaración de reincidencia y la renuncia a los plazos procesales.

El imputado admitió su responsabilidad y su defensor oficial no presentó objeciones. Finalmente, el juez de Juicio homologó el acuerdo al considerar acreditados tanto el hecho como la participación del acusado.