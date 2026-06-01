Robaron dos yeguas de carrera, las encontraron faenadas en una chacra y amenazaron a la policía con una escopeta

Los animales, de alto valor económico, fueron sustraídos de Ingeniero Huergo. La investigadores llegaron hasta una finca donde encontraron los restos. Un peón armado intentó impedir el procedimiento y luego escapó.

Dos yeguas de carrera fueron robadas de un establecimiento de de la localidad de Ingeniero Huergo . Tras recibir la denuncia, la policía local inició una investigación que derivó en un procedimiento realizado en una chacra de Mainqué -distante a unos 8 kilómetros-, donde encontraron restos de caballos faenados, pero además pollos robados y un arma de fuego, entre otros elementos de interés para la causa. Pero no fue todo, porque durante el operativo, un peón rural amenazó con una escopeta a los efectivos policiales y luego escapó , por lo que está siendo buscado.

La sustracción de los animales, que se encontraban en entrenamiento para participar en competencias hípicas, ocurrió durante el último fin de semana y movilizó tanto al personal de distintas unidades de la región, como también a funcionarios del Ministerio Público Fiscal.

La pesquisa iniciada permitió reunir pruebas relevantes y dejó al descubierto una situación mucho más compleja que la denunciada inicialmente, informaron fuentes de la fuerza, desde donde se destacó que los equinos robados tienen un “gran valor económico ”.

Datos marcaron una chacra de Mainqué

Con los datos obtenidos, los efectivos locales con el acompañamiento de la Brugada Rural realizaron diversas indagaciones que promovieron rastrillajes en la zona en busca rastros que les permitiera encontrar a los ejemplares.

La labor dio resultados favorables al orientar las sospechas hacia la chacra 377 de Mainqué, por lo que una comisión de uniformados se dirigió al lugar.

Sin embargo, la diligencia tomó un giro inesperado cuando un peón rural que se encontraba en el lugar se negó a permitir el ingreso de los efectivos y los amenazó con una escopeta.

Según consta en la investigación, les advirtió que nadie entraría a la propiedad y que respondería a los tiros si intentaban hacerlo. Tras ese episodio, se inició una causa por "amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de fuego". Luego, con la intervención de la fiscal Celeste Benatti y la correspondiente orden judicial, se concretó un allanamiento en el predio.

Restos encontrados entre manzanos

En distintos sectores de la chacra y entre las plantaciones frutales se encontraron panzas, vísceras y restos con pelaje compatible con equinos. También fue hallada una soga que fue reconocida por una de las víctimas del robo de las yeguas.

Además, durante el operativo fue demorado un hombre de 33 años cuando intentaba retirarse del lugar transportando un recipiente plástico que contenía restos de vísceras animales. Su situación quedó bajo análisis judicial mientras avanzan las pericias y se profundiza la investigación sobre el origen de los elementos encontrados.

En tanto que el hombre de 32 años que amenazó a los policías con una escopeta, aún sigue prófugo y es intensamente buscado.

El procedimiento permitió además descubrir más evidencias. En el interior de una vivienda los efectivos secuestraron un revólver calibre 32 de caño largo con cinco municiones alojadas en el tambor y cuatro teléfonos celulares que serán sometidos a análisis.

Robo yeguas Mainque 2

Mientras que en una letrina encontraron restos de carne correspondientes a animales recientemente faenados, los cuales fueron documentados por personal especializado.

Por otra parte, dentro de bins ubicados en el predio aparecieron 16 pollos con características similares a los denunciados como robados días atrás en una chacra de producción avícola de la región. Ante esta situación, la Fiscalía ordenó su secuestro para incorporarlos a otra investigación por presunto encubrimiento.

El trabajo conjunto de la Comisaría 66° de Mainqué, las brigadas rurales de Villa Regina, General Roca y Allen, efectivos de la Comisaría 16° de Huergo, personal del COER y Criminalística permitió avanzar sobre varias líneas investigativas al mismo tiempo.

“Lo que comenzó con la búsqueda de dos yeguas de carrera terminó revelando indicios de abigeato, faena clandestina y otros delitos rurales, aportando pruebas fundamentales para esclarecer los hechos y reforzar la lucha contra el delito en las zonas productivas del Alto Valle”, subrayaron desde la fuerza policial.