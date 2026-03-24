La escandalosa denuncia por acoso sexual: "Está lindo para engañar a tu marido"

El chofer del Hospital Carlos Ratti modificó el recorrido habitual de la ambulancia y le profirió propuestas indiscretas a su compañera de trabajo.

El incidente ocurrió dentro de una ambulancia cuando el chofer comenzó con insinuaciones directas. Foto: Gentileza.

Una grave denuncia tuvo lugar en la Comisaría N°16 de Villa Regina , cuando una trabajadora del Hospital Carlos Ratti relató el hostigamiento y las propuestas inapropiadas de índole sexual que recibió de su compañero de trabajo durante un traslado sanitario. La Justicia ordenó una restricción de acercamiento y el cese de todo acto de hostigamiento.

La comunidad hospitalaria de Ingeniero Huergo se vio conmocionada ante la denuncia por acoso sexual que involucra a dos agentes del sistema de salud pública. Una trabajadora del Hospital Dr. Carlos Ratti acusó formalmente a un chofer de ambulancia por conductas de hostigamiento durante un traslado que tuvo lugar el pasado 11 de marzo de 2026 .

Según informó el medio local InfoRegina, la situación de acoso se desarrolló cuando la trabajadora acompañaba al chofer en el traslado de un paciente desde Mainqué hacia un turno traumatológico en Villa Regina.

Todo ocurrió en la ambulancia

La denuncia radicada en la Comisaría N°16 relata que el incidente se produjo durante la mañana del miércoles 11 de marzo pasado. El incidente tuvo lugar después de dejar al paciente en su domicilio de Mainqué, el chofer se desvió del trayecto habitual hacia la Ruta 22 y tomó un camino alternativo.

En ese contexto, el hombre comenzó con insinuaciones directas: “Está lindo para engañar a tu marido, de esta vida si no hay otra”. Los dichos del chofer no se limitaron a las propuestas indecentes, ya que también realizó comentarios sobre el cuerpo de la mujer y propuestas de índole sexual.

“¿No querés que yo te vacune?", expresó el hombre en el medio del trayecto. Los comentarios fuera de lugar se realizaron bajo una metáfora de su labor profesional, ya que ambos son agentes de salud.

La mujer describió una situación angustiante dentro del vehículo. En medio del miedo, llegó a advertirle al chofer que se arrojaría en movimiento si intentaba tocarla.

“Todo esto me genera mucho miedo. Menos mal que tengo carácter, porque si no, no sé qué me hubiese pasado”, declaró ante la Oficina de la Mujer, el Niño y la Familia.

Según su testimonio, no se trató de un hecho aislado. Aseguró que el conductor, un hombre de unos 50 años, mantiene este tipo de comportamientos desde hace tiempo.

Incluso, relató que el acoso comenzó años atrás, cuando ella aún era adolescente y asistía al hospital junto a su madre.

Intervención urgente y medidas para proteger a la víctima

Tras el grave episodio, la trabajadora dio aviso inmediato a la directora del hospital, Claudia Méndez, quien junto a personal administrativo la acompañó y alentó a formalizar la denuncia bajo la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género.

La respuesta judicial no tardó en llegar. El Juzgado de Paz de la 2° Circunscripción, a cargo de la jueza Silvana Alejandra Petris, intervino de manera urgente el 12 de marzo y dictó una serie de medidas estrictas contra el denunciado.

Entre ellas, se ordenó el cese inmediato de cualquier tipo de hostigamiento, ya sea directo, indirecto o a través de redes sociales, además de una prohibición de acercamiento a menos de 50 metros y la imposibilidad de mantener contacto dentro del ámbito laboral.

Las medidas tendrán una vigencia inicial de 30 días, con la advertencia de que su incumplimiento podría derivar en un delito penal.

En paralelo, la Justicia también dispuso que el hospital implemente protocolos internos para resguardar a la víctima, garantizando su privacidad y un entorno de trabajo seguro mientras avanza la causa.