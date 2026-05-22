Pánico y persecución con un camión que escapó de un control: qué pasó con la nena abandonada

Al momento de la intervención policial, la niña fue encontrada en un estado de extrema vulnerabilidad. El conductor circulaba sin luces y alta velocidad.

La menor de edad fue encontrada en un estado de extrema vulnerabilidad.

La intensa persecución policial que se desató por distintos barrios de la ciudad de General Roca culminó con tres hombres detenido s, un camión secuestrado y el resguardo urgente de una niña menor de edad que viajaba dentro del habitáculo en condiciones extremas , lo que encendió de inmediato las alarmas de las autoridades de la Senaf .

La nena fue encontrada en un estado de extrema vulnerabilidad , descalza y sin ropa de abrigo. También estaba llorando al momento de la revisión del vehículo y contó que había sido golpeada minutos antes para que deje de llorar.

Por esta razón, intervino la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia ( Senaf ) para resguardar a la menor. Según trascendidos, se trataría de la hija de uno de los ocupantes del camión.

El grave episodio comenzó cuando inspectores de Tránsito Municipal detectaron un camión blanco que circulaba de manera temeraria, sin las luces reglamentarias encendidas y a alta velocidad por la vía pública. Al percatarse de la situación de riesgo vial, el personal municipal intentó detener la marcha del vehículo para realizar la fiscalización correspondiente. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones, evadió el retén y emprendió una veloz fuga.

patrullero bariloche Para detener al camión se realizó un operativo cerrojo.

Esta maniobra evasiva dio inicio a un amplio operativo cerrojo por diversas calles de la ciudad. Múltiples móviles policiales se sumaron al seguimiento para brindar apoyo táctico, intentando interceptar el rodado mayor mediante constantes señales de luces y sonoras. A pesar de las reiteradas órdenes de detención, el chofer continuó su marcha imprudente a lo largo de varias cuadras, ignorando el peligro circundante.

Operativo cerrojo y captura en calle Vintter

De acuerdo con lo informado oficialmente por las fuentes policiales, el recorrido de evasión finalizó abruptamente en la zona de calle Vintter. En dicho sector, personal policial dependiente de la Subcomisaría 67° y de la Comisaría 3° logró coordinar un bloqueo de paso estratégico que interrumpió de manera definitiva el avance del camión.

Al verse completamente cercados por las patrullas, los tres hombres que viajaban en la cabina descendieron velozmente del transporte e intentaron escapar corriendo en distintas direcciones para eludir el accionar de la Policía.

Sin embargo, la rápida reacción de los uniformados permitió darles alcance a los pocos metros, logrando la demora de todos los involucrados. Posteriormente, el conductor fue sometido a un test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado punitivo y positivo de 0,39 gramos de alcohol por litro de sangre.

Posteriormente, los tres detenidos fueron notificados de la causa por resistencia a la autoridad.