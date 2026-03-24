Le robaron el celular a un menor y cayeron por un error clave en la fuga

El rápido accionar de la familia permitió rastrear el teléfono y guiar a la Policía hasta los sospechosos en plena madrugada.

La policía detuvo a dos sospechosos tras el robo del teléfono. Foto: Archivo.

Un violento episodio de inseguridad tuvo como víctima a un menor de edad , que fue interceptado por dos hombres que le robaron el celular y escaparon rápidamente.

Sin embargo, lo que parecía un hecho más terminó dando un giro inesperado gracias a un detalle clave que permitió dar con los sospechosos pocas horas después.

El hecho ocurrió en la ciudad de Villa Regina , sobre la avenida Cipolletti , entre Nardini y Barrio Nuevo.

Tras el robo, los familiares del joven lograron rastrear la ubicación del teléfono sustraído, un Motorola, y aportaron esa información a la Policía.

Ese dato resultó determinante: permitió montar un operativo en tiempo récord para intentar ubicar a los autores.

Dónde encontraron a los sospechosos

Con los datos obtenidos, efectivos de la Comisaría 5° se dirigieron hacia la banquina de la Ruta 22, en el tramo comprendido entre Barrio Nuevo y General Enrique Godoy.

Allí lograron identificar y demorar a dos hombres que coincidían con la descripción aportada.

policía villa regina

Uno de ellos, de 18 años y oriundo de la misma ciudad, tenía en su poder un celular de características similares al denunciado como robado. El otro sospechoso, de 25 años, tiene domicilio en la localidad vecina.

Intervención judicial y pericias

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, mientras que la Fiscalía de turno dispuso el secuestro del teléfono y la detención de ambos implicados.

Ahora, la Justicia avanza con las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades en el hecho.

Intentó robar y terminó detenido: le encontraron un cuchillo y una mochila llena de droga

A principios de marzo, un operativo policial terminó con la detención de un hombre de 32 años tras un intento de robo en Villa Regina y el secuestro de sustancias ilegales y un arma blanca.

El procedimiento se inició luego de un llamado que alertó sobre un presunto robo a un masculino. Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría 5ª sorprendieron al sospechoso intentando escapar y arrojando una bolsa al desagüe.

Sin embargo, la huida fue frustrada rápidamente y, durante la requisa, encontraron un cuchillo entre sus pertenencias, lo que agravó su situación legal.

Además, en su mochila se hallaron seis envoltorios con una sustancia verdosa similar a Cannabis Sativa, mientras que en la bolsa descartada había otros dos paquetes con la misma droga.