Las cámaras con IA de Cipolletti detectaron un auto robado en Neuquén

El vehículo fue identificado identificado por el sistema LPR en el ingreso a la localidad. Se consolida el corredor delictivo en el Alto Valle.

Las cámaras con Inteligencia Artificial detectó el ingreso del Volkswagen Gol a la localidad de Cipolletti.

Este miércoles por la mañana, las cámaras de vigilancia con inteligencia artificial conectadas con la Policía de Río Negro detectaron a un vehículo sospechoso en la intersección de calles O’Higgins y Mengelle en Cipolletti .

El sistema de monitoreo del 911 y el personal de la Comisaría Nº4 de Cipolletti fueron alertados por el sistema LPR para la detección de patentes con irregularidades . El sistema de monitoreo detectó un vehículo Volkswagen Gol que transitaba en inmediaciones de parque Rosauer y se retiró rápidamente del lugar.

Posteriormente, el vehículo fue localizado en la calle 9 de Julio, donde se identificó al conductor y se verificó que el vehículo se registraba pedido de secuestro vigente , solicitado por el Juzgado Civil Nº01 de Neuquén capital.

Ante ello, los agentes procedieron al secuestro del automóvil y traslado del conductor a la unidad policial, quedando a disposición de la Justicia, con intervención de la Comisaría Nº4 de Cipolletti de la Policía de Río Negro.

ECP COMISARIA CUARTA (6) El sistema del 911 alertó al personal de la Comisaría 4ta. Estefania Petrella

El 911 descubrió un robo y los ladrones fueron detenidos en minutos

Un robo en una obra en construcción terminó con dos hombres detenidos tras ser detectados por las cámaras de seguridad del Sistema Integral de Prevención del Delito 911. En cuanto los ladrones entraron a la obra, se advirtió la Comisaría 19° y lo delincuentes fueron detenidos tres minutos después.

El hecho quedó al descubierto gracias a la vigilancia activa del Sistema Integral de Prevención del Delito. A las 1.06, un operador del Centro de Monitoreo 911 observó a dos hombres trasladando bolsas con materiales desde una obra ubicada en la zona de Avellaneda y Candela, en Luis Beltrán, hacia un descampado cercano. La escena encendió las alertas y activó de inmediato el protocolo preventivo.

En solo tres minutos la Policía detuvo a autores de un robo en Luis Beltrán

La comunicación fue inmediata: se dio aviso a la Comisaría 19°, que comisionó un móvil hacia el lugar. La respuesta fue contundente y a la 1.09, es decir, tan solo tres minutos después de la detección, el personal policial ya había llegado y logrado detener a uno de los sospechosos en el sitio.

Sin embargo, el procedimiento no terminó ahí; en un rápido rastrillaje por los alrededores, el segundo hombre fue localizado a pocos metros, lo que permitió completar la intervención con ambos involucrados bajo custodia. Ambos son mayores de edad y fueron trasladados a la Comisaría 19° para su identificación, verificación de antecedentes y quedaron a disposición de la Fiscalía.

De esta manera, el trabajo conjunto entre los operadores del sistema de videovigilancia y el personal de la Policía volvió a demostrar su eficacia. La detección temprana, sumada a una respuesta inmediata en el terreno, permitió resolver un hecho delictivo en cuestión de minutos y evitar mayores perjuicios.