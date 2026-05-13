Un vecinos que caminaba a su trabajo fue sorprendido por dos delincuentes. Producto de la agresión le aplicaron cerca de 20 puntos. Exige mayor seguridad en las calles.

El momento en que el vecino es atacado por los dos delincuentes. Una cámara de seguridad de una casa captó la salvaje agresión.

Un conocido vecino que se desempeña desde hace casi cuatro décadas en una empresa f uneraria de Cipolletti fue salvajemente agredido a fierrazos por dos ladrones para robarle el celular.

El escalofriante ataque , que quedó registrado por cámaras de seguridad privadas, ocurrió el lunes último a las 4 en punto de la madrugada cuando Alfredo Fredy Sarhan iba caminando a trabajar a la firma Diniello, ubicada en Teniente Ibáñez al 1.000.

Pero a unos 80 metros de llegar fue sorprendido por dos desconocidos que se trasladaban en una bicicleta . Uno de ellos se bajó con un fierro en la mano y le lanzó un golpe a la cara, mientras le exigía que le entregara su teléfono, el que se llevaron los delincuentes en medio de la embestida, para luego escapar .

Ensangrentado caminó a su trabajo

El impacto le dio de lleno sobre la ceja izquierda, provocándole una profunda herida, pero además también se lastimó la nuca al caer al piso. "Tengo una V atrás en la cabeza", explicó.

No pasó nadie en ese momento por la calle ni tampoco salieron de las casas a ayudarlo. Como pudo y empapado en sangre que le caía "a chorros" continuó caminando hasta la funeraria, donde llamaron a la policía y luego lo asistió personal hospitalario. Posteriormente fue a una clínica privada, donde le realizaron cerca de 20 puntos de sutura.

Las imágenes que tomaron las cámaras muestran el momento del asalto, pero como además el dispositivo cuenta con la recepción de audio, se pueden escuchar sus gritos y lamentos desgarradores.

Cipolletti: Lo atacaron a fierrazos en la cabeza para robarle el celular: "Gracias a dios estoy vivo"

“Gracias a Dios estoy vivo”, manifestó Fredy en contacto con LM Cipolletti. Dijo que aún está dolorido por las lesiones, pero también resaltó que siente dolor por lo sucedido y la falta de seguridad que se percibe en las calles.

Por ese motivo cargó contra el gobierno y los anuncios que, en ese sentido, continuamente se efectúan.

“Los políticos se llenan la boca hablando que ponen cámaras por todos lados, pero me pasó esto en pleno centro. No quiero ni pensar lo que pasa en los barrios más alejados”, enfatizó con tono de indignación.

Su bronca, además, la descargó contra el sistema de salud, porque aseguró que una ambulancia del hospital lo fue asistir, pero el médico que lo revisó y le hizo las primeras curaciones le dijo que se hiciera atender por su ART, ya que tenían una única ambulancia y necesitaban tenerla disponible para el caso de que sirgiera una emergencia más grave. Por eso fue hasta la clínica privada donde le pusieron los puntos y le realizaron un vendaje que le cubrió toda la cabeza.

Ataque Fredy 5 El vecino sufrió heridas en su cabeza y le aplicaron cerca de 20 puntos de sutura. Gentileza canal 10

“Estoy indignado con el municipio, con la provincia. Nunca me metí en nada, no soy de andar en la noche. La gente me conoce por mi trabajo, donde estoy hace 38 años. Nadie me llamó para ver cómo estaba”, remarcó.

Advirtió que “esto le puede pasar a cualquiera” y aconsejó a quienes tienen que salir a trabajar de madrugada que lo hagan prestando mucha atención, porque pueden caer en manos de “estas lacras delincuentes que andan a la caza de gente honesta y trabajadora”.

Caminó porque no consiguió taxi

Sarhan también está molesto con la base de taxis con la que tienen cuenta corriente. Aseguró que antes de salir de su casa llamó para pedir un vehículo, pero que el operador le dijo que no tenían ninguno disponible, y que por eso se fue caminando.

"Despues se quejan que avanzan los Uber, pero ellos tampoco cumplen con un buen servicio", aseveró.

Las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron la agresión ya se las acercó a la Fiscalía, dado que se inició una causa tras presentar la denuncia policial. Espera que sirvan para que puedan atrapar a los violentos delincuentes. Pero más que nada pide a las autoridades que refuercen las medidas de seguridad"para poder andar tranquilo por las calles".