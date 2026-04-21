Imputaron al empresario que resistió a fierrazos un allanamiento y luego escapó de la Policía

Le formularon cargos por tener una costosa maquinaria robada y por resistir el procedimiento para secuestrarla. El incidente ocurrió en un predio ubicado en Ferri.

El sospechoso escapó en su costosa camioneta y fue atrapado por la policía en la calle La Esmeralda y la circunvalación Ilía.

Un empresario que protagonizó un violento hecho contra testigos y policías que debían realizar un allanamiento en su propiedad, fue imputado por los delitos de “ encubrimiento en concurso real con atentado y resistencia a la autoridad”.

Los cargos se los formularon este martes en los tribunales de Cipolletti durante una audiencia dirigida por la jueza Amorina Sánchez Merlo, con la participación del fiscal Diego Vázquez y el defensor Oficial Marcelo Caraballo.

Según la acusación, efectivos de la Comisaría 32 del barrio La Paz concurrieron a un predio ubicado sobre la calle rural B15 del barrio Ferri, zona norte de la ciudad, con el fin de secuestrar una costosa maquinaria desarenadora perteneciente a una empresa regional que la había denunciada como robada en agosto de 2024.

Operativo Ram 2

Se sospechaba que el artefacto se encontraba en ese lugar, y que el acusado identificado como Gustavo Huenul, la habría adquirido de manera ilícita, pudiendo sospechar que provenía de un delito. Por eso el cargo de encubrimiento.

Sin embargo mientras se desarrollaba el procedimiento el imputado adoptó una actitud agresiva, manifestando su intención de retirarse. Pero además agarró un hierro de un metro y medio de largo, con el que persiguió a los testigos que habían convocados para formalizar la diligencia, como también al personal policial, hasta que logró sacarlos fuera de la propiedad.

Escape y persecución

Después, el hombre cerró el portón de ingreso con un candado, se subió a su camioneta RAM y escapó a toda velocidad, desatándose una persecución por calles rurales del sector, que terminó en la esquina de las calles La Esmeralda y Arturo Illia, donde los uniformados le frenaron la marcha con varios patrulleros.

El defensor oficial no objetó la acusación, y dijo que el hecho descripto es claro y objetivo. Tras escuchar a las partes, la jueza Sánchez Merlo dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

Máquina millonaria

La reacción de Huenul sorprendió a los policías que participaron en el operativo, porque cuando llegaron no detectaron indicios de hostilidad de su parte. Es más, dijo que entregaría la máquina sin problemas, pero cuando los uniformados solicitaron un camión para retirar y transportarla, el hombre inesperadamente se tornó violento.

Operativo Ram 3

Después del incidente y su detención, el fiscal actuante ordenó que quede alojado en la Comisaría 32, y también dispuso el secuestro de la camioneta que quedó estacionada fuera de la unidad ubicada sobre la calle Mengelle.

Además, el funcionario judicial instruyó a los policías para que finalizaran el allanamiento. Los efectivos lograron la apertura del predio a las 13:49 de ese mismo día y concretaron el secuestro del desarenador modelo K10, una máquina color azul de 12 toneladas de peso y valuada en 120.000 dólares. El vehículo de gran porte también está compuesto por 24 piezas.