Denunciaron un intento de secuestro de una adolescente: buscan al sospechoso
La joven de 17 años estaba esperando el colectivo para asistir al colegio cuando un hombre intentó llevarla a la fuerza. El inesperado detalle que la salvó a la chica.
Una preocupante situación de inseguridad tuvo como protagonista a una adolescente de 17 años cuando se dirigía camino al colegio en el barrio Stefenelli de General Roca. La joven estaba esperando el colectivo, cuando un hombre la abordó y comenzó a forcejear, con el objetivo de llevársela hacia otro lugar, lo que constituyó un intento de secuestro.
El episodio se registró cerca de las 17.00 del jueves, cuando la adolescente se dirigía a contra turno a una escuela secundaria del barrio Stefenelli. La joven esperaba el colectivo cerca de la garita ubicada frente a la Escuela Primaria N°38 cuando el hombre la interceptó y comenzó un forcejeo.
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El hombre la interceptó y comenzó a forcejear para llevársela
El agresor habría intentado llevársela por la fuerza, lo que derivó en la resistencia de la joven y un intenso forcejeo. En ese contexto, un hombre que circulaba por el lugar en un vehículo, intervino, soltó a la adolescente y logró que escapara de la agresión.
El conductor asistió a la joven y la trasladó hasta el establecimiento educativo, donde dio aviso de la situación que vivió.
Una vez que el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento del episodio, dispuso el inicio de actuaciones judiciales y diferentes medidas para avanzar con la investigación.
Si bien desde la Policía de Río Negro no brindaron detalles sobre el episodio, allegados a la adolescente y testigos del hecho difundieron cómo ocurrió el hecho para advertir a los vecinos del lugar y solicitar mayor seguridad.
Desde la fuerza policial indicaron que la investigación permanece en curso y se desarrolla bajo directivas de la Fiscalía interviniente, sin embargo no trascendieron mayores detalles sobre el episodio.
Corredores seguros escolares y otras medidas preventivas
En paralelo a la investigación judicial, el personal de la Comisaría 67° de Stefenelli mantuvo contacto con los equipos directivos de establecimientos educativos de la zona para coordinar los corredores seguros y otras medidas preventivas, con el objetivo de reforzar la seguridad del alumnado.
En ese sentido, informaron que el Ministerio de Educación de Río Negro ya intervino en la situación y se encuentra trabajando en conjunto con los agentes policiales y el Ministerio Público Fiscal.
Además, las autoridades locales solicitaron que ante cualquier dato que pueda aportar a la causa, se comunique con la unidad policial más cercana o el sistema de emergencias 911.
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