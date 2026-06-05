Denunciaron un intento de secuestro de una adolescente: buscan al sospechoso

La joven de 17 años estaba esperando el colectivo para asistir al colegio cuando un hombre intentó llevarla a la fuerza. El inesperado detalle que la salvó a la chica.

La mujer logró escapar a partir de la intervención de un conductor que transitaba por la zona.

Una preocupante situación de inseguridad tuvo como protagonista a una adolescente de 17 años cuando se dirigía camino al colegio en el barrio Stefenelli de General Roca. La joven estaba esperando el colectivo, cuando un hombre la abordó y comenzó a forcejear, con el objetivo de llevársela hacia otro lugar, lo que constituyó un intento de secuestro .

El episodio se registró cerca de las 17.00 del jueves , cuando la adolescente se dirigía a contra turno a una escuela secundaria del barrio Stefenelli. La joven esperaba el colectivo cerca de la garita ubicada frente a la Escuela Primaria N°38 cuando el hombre la interceptó y comenzó un forcejeo.

El agresor habría intentado llevársela por la fuerza, lo que derivó en la resistencia de la joven y un intenso forcejeo. En ese contexto, un hombre que circulaba por el lugar en un vehículo, intervino, soltó a la adolescente y logró que escapara de la agresión.

El conductor asistió a la joven y la trasladó hasta el establecimiento educativo, donde dio aviso de la situación que vivió.

Una vez que el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento del episodio, dispuso el inicio de actuaciones judiciales y diferentes medidas para avanzar con la investigación.

comisaria 67

Si bien desde la Policía de Río Negro no brindaron detalles sobre el episodio, allegados a la adolescente y testigos del hecho difundieron cómo ocurrió el hecho para advertir a los vecinos del lugar y solicitar mayor seguridad.

Desde la fuerza policial indicaron que la investigación permanece en curso y se desarrolla bajo directivas de la Fiscalía interviniente, sin embargo no trascendieron mayores detalles sobre el episodio.

subcomisaria 67 La mujer radicó la denuncia en la Comisaría 67.

Corredores seguros escolares y otras medidas preventivas

En paralelo a la investigación judicial, el personal de la Comisaría 67° de Stefenelli mantuvo contacto con los equipos directivos de establecimientos educativos de la zona para coordinar los corredores seguros y otras medidas preventivas, con el objetivo de reforzar la seguridad del alumnado.

En ese sentido, informaron que el Ministerio de Educación de Río Negro ya intervino en la situación y se encuentra trabajando en conjunto con los agentes policiales y el Ministerio Público Fiscal.

Además, las autoridades locales solicitaron que ante cualquier dato que pueda aportar a la causa, se comunique con la unidad policial más cercana o el sistema de emergencias 911.