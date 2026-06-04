Apuñalan a una adolescente de 15 años en brutal pelea a la salida de la escuela

La chica debió ser intervenida quirúrgicamente por la herida profunda en el tórax. El hecho ocurrió a la salida de la ESRN 19, de Viedma, y hay una denuncia penal.

Un grave hecho de violencia ocurrido a la salida de una institución educativa generó profunda preocupación en la comunidad de Viedma . Una adolescente de 15 años resultó herida de arma blanca tras una pelea en las inmediaciones de la Escuela Secundaria de Río Negro (ESRN) Nº 1 9 , ubicada en el barrio Patagonia. Debido a la gravedad de la lesión, la menor debió ser intervenida quirúrgicamente en el hospital local.

Según fuentes policiales, el episodio se produjo alrededor de las 18 del pasado martes, coincidiendo con la salida del alumnado del turno tarde. La disputa fue protagonizada por la víctima y otra joven de su mismo curso.

Por motivos que aún se investigan, el enfrentamiento escaló hasta que la adolescente recibió una puñalada en la zona del tórax . La madre de la víctima radicó la denuncia penal en la Comisaría 38 del barrio Lavalle.

La mujer tomó conocimiento del hecho luego de recibir un mensaje de texto de su propia hija, quien le advirtió que había mantenido una pelea.

Investigación en curso y medidas fiscales

El caso, que tomó trascendencia pública este jueves, quedó en manos del fiscal de turno, Rubén Negro. El funcionario judicial dispuso la intervención inmediata del Gabinete de Criminalística para trabajar en la escena del hecho.

Como parte de las tareas de rigor, informó Noticias Net, se ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios a posibles testigos.

Apuñalada escuela (1)

En tanto, un médico policial fue asignado para seguir de cerca la evolución del estado de salud de la menor en el Hospital, mientras las autoridades intentan reconstruir la secuencia completa del ataque.

El hecho trajo el triste recuerdo de lo ocurrido en 2023, cuando una estudiante fue al colegio con un cuchillo e intentó apuñalar a una compañera y, con el correr de las horas, se sumó de parte de las autoridades que en su plan también estaba una profesora. Por fortuna, un preceptor, jugándose su propia vida, la pudo detener.