"Guardia corrupta, maltratadores, milico": los curiosos carteles que aparecieron en la guardia de un hospital

Una serie de reclamos escritos fueron pegados en las puertas del servicio de emergencia. Las demandas apuntan a demoras en el servicio, falta de profesionales y una atención deficiente.

La publicación provocó una catarata de comentarios de vecinos de Cinco Saltos que apunta a los malos tratos por parte del personal del Hospital.

Una llamativa situación tuvo lugar en el servicio de emergencia del hospital de Cinco Saltos . Una serie de papeles con reclamos y expresiones que apuntan directamente al servicio brindado por la guardia médica del centro de salud público aparecieron pegados en las puertas del lugar.

Se trata de unos papeles con expresiones como “Guardia corrupta”, “Pérez maltratador” “S. Castro maltratadora”, “servicio de guardia maltratadora” y “Pérez milico” que acusan de malos tratos durante la atención de los profesionales pertenecientes a la guardia médica del nosocomio.

Los papeles todavía permanecen pegados allí , en las puertas de la guardia médica del Hospital principal de la localidad. Probablemente, algunos carteles están destinados al personal del centro de salud, sobre todo los que escriben insultos con las iniciales de los profesionales de la salud.

La publicación generó conmoción en la comunidad de Cinco Saltos, ya que muchos vecinos de la ciudad agregaron en los comentarios sus experiencias personales, situaciones vividas y reclamos vinculados a demoras en la atención y dificultades para acceder a consultas médicas.

reclamos La publicación provocó conmoción en la comunidad de Cinco Saltos.

La comunidad de Cinco Saltos se expresó sobre el servicio del hospital

Los comentarios de los habitantes de la localidad no critican las condiciones edilicias y hasta destacan las nuevas instalaciones del Hospital. Sin embargo, los principales argumentos apuntan a la falta de empatía durante la atención, un trato deshumanizante por parte del personal, largas filas o demoras innecesarias, dificultades para obtener turnos médicos y escasez de profesionales especializados.