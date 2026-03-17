Relatos salvajes: amenazó a las trabajadoras del Hospital para que le den un certificado

El hombre exigió que le practiquen un análisis sin orden médica, pero ante la negativa comenzó a insultar y patear la puerta. También solicitó un certificado para presentar en su trabajo.

El hombre exigió que le realicen un examen de orina y un certificado médico para presentar en el trabajo.

Un hombre protagonizó un episodio de violencia en el Hospital de Cinco Saltos cuando le exigió a las trabajadoras del laboratorio que le realizaran un análisis sin orden médica . Ante la negativa, el individuo comenzó a insultar, amenazar y golpear una puerta, una agresión que culminó con la intervención de la Policía dentro del Centro Médico. La Justicia de Río Negro imputó al hombre por el delito de amenazas .

Según el relato de la Fiscalía, el hecho tuvo lugar el 13 de febrero alrededor de las 13:30 horas . Cuando el acusado se presentó en el sector de laboratorio del hospital y reclamó que le practicaran un análisis de orina , pero no disponía de la orden médica. Además, solicitó un certificado médico para justificar su ausencia en el trabajo.

Ante el planteo, dos bioquímicas le explicaron que no podían realizar el estudio y tampoco emitir un certificado médico, sin una orden. Las trabajadoras le explicaron que, si se trataba de una urgencia, podía acceder al estudio por guardia .

El hombre se dirigió al sector de guardia y volvió a los pocos minutos, visiblemente alterado, comenzó a insultarlas y amenazarlas. La agresión sumó intensidad cuando las trabajadoras se resguardaron en el interior de la oficina y el hombre comenzó a patear la puerta del sector.

Hospital Cinco Saltos El hombre se dirigió a la guardia y volvió totalmente alterado, comenzó a insultar a las trabajadoras y patear la puerta del área.

La intervención de la Policía

Durante el episodio, las mujeres lograron alertar al personal de seguridad del Hospital, quienes asistieron rápidamente al lugar y abordaron al agresor. Un oficial de la policía escoltó al hombre fuera del establecimiento, para evitar que la situación escalara a mayor gravedad.

En la audiencia judicial, el defensor oficial no cuestionó los hechos ni la calificación legal planteada por la Fiscalía. La Jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses, período en el que se desarrollará la investigación del caso.