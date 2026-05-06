Miles de familias ya pidieron garrafas gratuitas: crece la demanda antes del frío en Río Negro

Más de 3100 familias se anotaron para recibir recargas gratuitas. La Provincia prepara el operativo para junio.

Más de 3100 familias se anotaron para recibir recargas gratuitas. Foto: Gentileza.

La llegada del frío ya empieza a sentirse y miles de familias rionegrinas buscan garantizar la calefacción para los próximos meses. El programa provincial Energía para tu Hogar cerró su inscripción con una alta demanda de recargas gratuitas de garrafas .

Según informaron desde el Gobierno provincial, se registraron más de 3100 familias entre Bariloche y Dina Huapi.

3011 familias inscriptas en Bariloche

146 familias anotadas en Dina Huapi

El programa está destinado a hogares que no cuentan con gas de red ni gas a granel y necesitan asistencia estatal para afrontar el invierno.

Cómo será el operativo

Con el registro ya cerrado, ahora la Secretaría de Energía y Ambiente avanza en la organización logística para iniciar las entregas a principios de junio.

El operativo incluirá validación de datos, organización de recorridos, definición de puntos de entrega y cronograma de atención.

El objetivo es llegar a cada hogar inscripto antes de que bajen con fuerza las temperaturas.

Un programa clave para el invierno

Durante 2025, el programa distribuyó 59.520 garrafas gratuitas en distintos puntos de Río Negro.

Solo en Bariloche y Dina Huapi, el operativo alcanzó:

99 barrios

44 puntos de entrega

9 entregas durante la temporada invernal

La situación también preocupa en Cipolletti

Aunque el operativo informado corresponde a la zona andina, la creciente demanda energética y el impacto del invierno también generan preocupación en Cipolletti y el Alto Valle, donde muchas familias todavía dependen de sistemas alternativos de calefacción.

Desde Provincia remarcaron que el programa busca garantizar una respuesta “anticipada y organizada” para los sectores más vulnerables durante los meses de bajas temperaturas.