Madrugada caliente en Cipolletti y Fernández Oro: tres menores quisieron robar una moto y cayó otro golpe frustrado

Tres adolescentes fueron demorados cuando intentaban robar una moto. En paralelo, la Policía recuperó otro rodado en minutos tras un sospechoso.

Una rápida intervención policial evitó que tres jóvenes de 16 años concretaran el robo de una moto en la región. El hecho ocurrió cerca de las 4.40 , tras un alerta al 911 por movimientos sospechosos en un terreno sobre calle Lucinda Larrosa .

El aviso activó un despliegue inmediato del personal de la Comisaría 26° de General Fernández Oro , que llegó al lugar y confirmó que no se trataba de una falsa alarma.

En el sitio, los efectivos encontraron una moto Hero Hunk 150cc escondida, con daños en el sistema de arranque y cables forzados. Muy cerca también apareció una herramienta casera tipo ganzúa, utilizada para violentar vehículos .

Los tres involucrados fueron demorados y trasladados a la unidad policial. Al constatar que eran menores de edad, se dio intervención a la SENAF.

Horas después, el rodado fue reconocido por su propietario y restituido bajo las formalidades correspondientes.

Otro caso: una moto robada y abandonada

Casi en simultáneo, otro operativo se desplegó en Cipolletti. Todo comenzó alrededor de las 4, cuando un hombre fue visto caminando con una moto tipo enduro en actitud sospechosa sobre calle Vélez Sarsfield.

Aunque el sospechoso no fue localizado en el primer rastrillaje, la presión policial dio resultado.

image

Recuperación en minutos

A pocas cuadras del lugar, los uniformados encontraron una Zanella ZR abandonada en la vía pública. El vehículo tenía daños visibles en el arranque, lo que evidenciaba un intento de robo.

El Gabinete de Criminalística trabajó sobre el rodado para recolectar pruebas, mientras que mediante registros se logró ubicar rápidamente al dueño, quien aún no sabía que había sido víctima del delito.

Clave: patrullaje y respuesta inmediata

El propietario radicó la denuncia horas más tarde, lo que permitió encuadrar el hecho como hurto y avanzar con la investigación.

Ambos procedimientos dejaron en evidencia la importancia de la rápida respuesta policial: en cuestión de minutos, se frustraron delitos, se recuperaron motos y se evitó que los robos se concretaran.