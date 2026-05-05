Romper barreras: un joven con síndrome de Down se recibió en la Universidad de Río Negro y conmovió a todos

El logro se celebró en Choele Choel tras dos años de formación. Su historia refleja inclusión, esfuerzo y nuevas oportunidades.

La emoción fue protagonista en la sede Alto Valle - Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro , en Choele Choel , donde Hilario Masson recibió su certificación universitaria .

El joven completó la Diplomatura en Prácticas vinculadas a las Ciencias Veterinarias , en un acto que reunió a docentes, estudiantes y su familia.

Durante su formación, Hilario cursó materias orientadas a la práctica , como acercamiento a la actividad veterinaria y prácticas hospitalarias tanto con pequeños como con grandes animales.

Se trata de un trayecto especialmente diseñado para garantizar el acceso a la educación superior a personas con discapacidad.

Experiencia real en el campo laboral

Según detallaron en Somos el Valle, como parte de su formación, también realizó prácticas en la Veterinaria Río, donde pudo aplicar sus conocimientos en situaciones reales.

Allí trabajó con animales, sumando experiencia clave para su futuro laboral en el ámbito veterinario.

Una formación con impacto social

La diplomatura tiene como objetivo formar auxiliares capacitados para acompañar a profesionales veterinarios, con foco en la producción animal, la salud y el bienestar.

Desde la Universidad Nacional de Río Negro destacaron que este logro refleja el compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Un ejemplo que trasciende

El caso de Hilario no solo representa un logro personal, sino también un mensaje claro: el acceso a la educación superior puede ser una realidad para todos.

Su historia conmovió a quienes estuvieron presentes y se convirtió en un ejemplo de superación que inspira a toda la comunidad.