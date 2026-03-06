Récord de inscriptos en la Universidad Nacional de Río Negro: aumentó un 15% la matrícula

La mayor cantidad de inscriptos corresponden a la sede Alto Valle y Valle Medio ubicadas en Cipolletti, Allen y General Roca. Las carreras vinculadas a hidrocarburos, entre las más elegidas.

La sede Alto Valle y Valle Medio es la más elegida con 2.533 preinscriptos.

La Universidad Nacional de Río Negro ( UNRN ) alcanzó un récord histórico de 7.328 preinscriptos para el inicio del nuevo ciclo lectivo. Se trata del aumento del 15,47% respecto al mismo período de 2024 y una suba del 4,95% en comparación con 2025. La mayor cantidad de inscriptos corresponden a la sede Alto Valle y Valle Medio , lo que confirma el crecimiento de la Casa de Altos Estudios en la región.

El informe difundido por la UNRN muestra una tendencia sostenida en la demanda de carreras universitarias dictadas en Cipolletti, Allen y General Roca. Las cifras actuales reflejan el incremento del 15,47% en comparación del mismo período de 2024 y una suba del 4,96% en comparación con el año pasado.

Ese proceso de expansión se viene profundizando en los últimos ciclos académicos. Durante el período anterior, la Universidad registró un crecimiento del 38% en la matrícula de preinscripción respecto a 2023.

La distribución regional de los interesados refleja el interés de los estudiantes para desarrollar su formación académica en Cipolletti, Allen y General Roca. La sede Alto Valle y Valle Medio concentra 2.533 preinscriptos, seguida por la Sede Atlántica con 2.481 y la Sede Andina con 2.314 estudiantes interesados en iniciar sus estudios superiores.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 12.13.44 Las carreras más elegidas son la Tecnicatura Universitaria en Hidrocarburos, Odontología y Arquitectura.

La sede Alto Valle y Valle Medio, las más elegidas por los estudiantes

En la sede del Alto Valle, las carreras más elegidas por los futuros estudiantes incluyen la Tecnicatura Universitaria en Hidrocarburos, Odontología, Arquitectura y la Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses, propuestas académicas vinculadas tanto al desarrollo productivo regional como a modernas carreras profesionales.

En otras regiones de la provincia también se registraron preferencias definidas. En la Sede Andina se destacan la Licenciatura en Gestión de Emergencias Extrahospitalarias, la Licenciatura en Administración, Medicina y la Licenciatura en Turismo, mientras que en la Sede Atlántica lideran las opciones vinculadas a Educación, Educación Inicial, Kinesiología y Abogacía.

UNRN Clase Durante el período anterior, la Universidad registró un crecimiento del 38% en la matrícula de preinscripción respecto a 2023. Archivo

La necesidad de garantizar el financiamiento del sistema universitario

El rector de la UNRN, Anselmo Torres, destacó que este crecimiento histórico demuestra el impacto de la presencia de la universidad en ocho localidades de Río Negro. La elección de los jóvenes está fuertemente motivada por una oferta académica que permite a los estudiantes de la región iniciar o continuar sus estudios superiores cerca de sus hogares, funcionando como un motor de movilidad social ascendente.

"Estamos orgullosos de ver cómo más personas de toda la región nos eligen. Es una fuerte señal de la apropiación que la sociedad ha hecho de la universidad reconociéndola como un actor fundamental para el desarrollo territorial y como un agente que garantiza la evolución social ascendente. Seguimos trabajando para acercar la educación pública y gratuita a todos los sectores de la sociedad".

E.C.P MARCHA UNRN (70) El aumento de la matrícula reavivó el debate sobre la Ley de Financiamiento Universitario. Estefania Petrella

El crecimiento de la matrícula también reavivó el debate sobre el financiamiento del sistema universitario y la necesidad de que el Gobierno Nacional garantice el funcionamiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobado por el Congreso Nacional en 2025.

“Si bien la comunidad reconocer el rol clave que tiene la Universidad, se requiere de un respaldo presupuestario que permita sostener el crecimiento de carreras que ya operan al límite de su capacidad física y docente” concluyó Torres.