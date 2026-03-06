Avanza la pavimentación de la Ruta Chica: mejoras en la vía que conecta Cipolletti y Fernández Oro

La obra apunta a mejorar la conectividad en uno de los corredores más utilizados del Alto Valle.

La Provincia de Río Negro avanza con la repavimentación de un tramo clave de la Ruta Provincial 65 , una obra que busca mejorar la conectividad entre Cipolletti y Fernández Oro . Los trabajos se desarrollan en un corredor estratégico del Alto Valle que concentra un intenso tránsito diario de vecinos, trabajadores y transporte vinculado a la actividad productiva.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren , recorrió el avance de la obra junto al intendente Gustavo Amati y el presidente de Vialidad Rionegrina , Raúl Grun , quienes supervisaron las tareas que se ejecutan dentro del ejido de Fernández Oro.

La intervención se concentra en una vía fundamental para el movimiento vehicular del Alto Valle. En los últimos años, el crecimiento poblacional y la expansión de la actividad regional incrementaron el flujo vehicular , por eso el mejoramiento de la calzada resulta clave para reforzar la seguridad vial , agilizar el transporte de cargas y facilitar la circulación cotidiana.

FERNANDEZ ORO PAVIMENTO El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, junto al intendente Gustavo Amati y el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grun, supervisaron las obras.

Durante la recorrida, Echarren destacó la decisión del Gobierno provincial de sostener obras de infraestructura con recursos propios. “Estuvimos junto a Raúl Grun supervisando los trabajos, ya que la idea es repavimentar e iluminar el tramo de Ruta 65 en Fernández Oro hasta Puente 83, en Cipolletti. Son aproximadamente dos kilómetros y medio de obra que se realizan con recursos, equipamiento y personal de Vialidad Rionegrina”, explicó el Ministro.

Lanzarán la licitación para la iluminación del Puente 83

Además, el funcionario anticipó que el plan de mejoras continuará con nuevas intervenciones para fortalecer la infraestructura vial del sector. “Próximamente estaremos llamando a licitación para la iluminación de este tramo, desde Puente 83 hasta los elevadores que estamos construyendo a la altura de la calle Perón”, concluyó Echarren.