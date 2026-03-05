Crimen en Allen: imputaron a un joven por el homicidio del adolescente

El episodio sucedió cerca de la plaza San Martín, cuando Gastón Uriel Cañuqueo murió producto de un disparo. El ataque ocurrió cuando la víctima circulaba en moto.

Un joven de 18 años fue acusado de ser el autor del homicidio de Gastón Uriel Cañuqueo , el crimen que sucedió en inmediaciones del centro de Allen , el pasado 18 de febrero. La formulación de cargos a cargo de la Fiscalía Descentralizada de Allen solicitó la prisión preventiva del imputado , medida que fue avalada por el juez de Garantías y el juez determinó que continúe detenido hasta el juicio.

Según el relato de la Fiscalía Descentralizada de Allen , el hecho tuvo lugar a las 3:30 de la madrugada del miércoles 18 de febrero, en la esquina de Don Bosco y Sarmiento . Durante la audiencia de formulación de cargos , explicaron que la víctima acababa de dejar a su hermana en una plaza y siguió su recorrido en moto.

La Fiscalía relató que otra moto de 110cc comenzó a transitar a la par de la víctima. Desde ese vehículo y ubicado como acompañante, el imputado habría efectuado dos disparos contra Cañuqueo . Uno de los proyectiles impactó en la zona de la axila de la víctima , quien continuó unos 70 metros hasta que se descompensó y chocó contra otras motocicletas que se encontraban estacionadas.

El Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial realizó la autopsia y determinó que la causa de muerte fue la obstrucción cardíaco y hemotórax bilateral masivo, producto de la lesión generada por el proyectil de arma de fuego en el hemitórax derecho.

Formulación de cargos al presunto autor del homicidio de Gastón Uriel Cañuqueo en Allen

La autopsia determinó la causa de muerte

La Fiscalía encuadró el hecho bajo la calificación legal de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de uso civil” según los artículos 41 bis, 45, 55,79 y 189 bis del Código Penal. La calificación no fue objetada por la defensa particular, pero adelantó que presentará una teoría alternativa del caso.

Entre las pruebas valoradas durante la audiencia se incorporaron las actuaciones policiales de la Unidad 6ta de Allen, que asistió al lugar tras el llamado de alerta sobre un presunto accidente de tránsito pero al llegar al lugar, encontraron al joven sin vida con una herida de arma de fuego.

El joven de 18 años que murió de un disparo fue identificado como Gastón Ariel Cañuqueo.

El llamado al 911 alertó sobre un accidente de tránsito, pero se trataba del adolescente sin vida

También forman parte del expediente, el certificado médico, entrevistas a testigos presenciales, el croquis del lugar del hecho, pericias del Gabinete de Criminalística y la intervención de la División Judicial de Investigaciones de la Policía de Río Negro. Se suma el informe de la autopsia y registros de cámaras del sistema 911, incorporados como parte del sustento probatorio de la acusación.

allen Las fotografías publicadas la noche del crimen.

Durante la audiencia también se mencionaron los allanamientos realizados a pocas horas del crimen. Según indicó el fiscal del caso, el imputado no fue encontrado en ninguno de esos procedimientos, aunque en la propia audiencia brindó la dirección de una de las viviendas que habían sido señaladas durante esas diligencias.

Prisión preventiva para el imputado

En cuanto a la medida cautelar, la fiscalía solicitó cuatro meses de prisión preventiva, con el argumento de la existencia de riesgos procesales como el posible entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga. Entre otros puntos, señalaron que algunos adolescentes vinculados al caso manifestaron temor para relatar lo sucedido, lo que generó la postergación de las declaraciones mediante Cámara Gesell.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías resolvió hacer lugar al pedido fiscal y dispuso la detención del imputado durante el plano que dure la investigación penal preparatoria, que también será de cuatro meses.