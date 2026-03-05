Lo sorprendieron robando en un motorhome: golpeó a la dueña y lo detuvieron

El hombre de 26 años atacó a la dueña embarazada a patadas y golpes de puño. Fue sorprendido robando un televisor de 43 pulgadas, teléfonos celulares, mochila y ropa.

Un hombre fue detenido la noche del martes, cuando fue sorprendido robando un motorhome en pleno centro de El Bolsón . El hecho tuvo lugar cerca de las 20:30 sobre calle Rivadavia, entre Roca y Ulieldin, cuando los vecinos lograron detener al sospechoso que intentaba escapar con varios objetos sustraídos . Los efectivos policiales llegaron al lugar minutos después y trasladaron al hombre a la Comisaría 12.

El episodio se originó a partir de un llamado al sistema de emergencias , que alertó sobre la situación en la zona centro de la localidad. Al arribar el móvil, los efectivos encontraron al sospechoso retenido por varias personas , luego de que intentara escapar con los objetos sustraídos.

El titular de la Comisaría 12 de El Bolsón , subcomisario Víctor Escobar , explicó que “ingresa un llamado al sistema de emergencia solicitando presencia policial en razón que tenían reducida a una persona en el lugar". Al arribar el móvil, los efectivos encontraron al sospechoso retenido por varias personas, luego de que intentara escapar tras cometer el robo.

El ladrón fue encontrado infraganti robando

Según el relato de la víctima, la mujer ingresó a su motorhome, cuando descubrió la presencia de un ladrón en su interior. El hombre se llevaba distintos elementos como un televisor LCD de 43 pulgadas, dos teléfonos celulares, una mochila y prendas de ropa. El ladrón fue encontrado infraganti robando y cuando observó la llegada de la mujer, la atacó de inmediato.

patrullero policia el bolson.jpg El hombre atacó a la mujer con golpes de patada y puños en el abdomen. La víctima indicó que podría estar embarazada.

“En circunstancia que ingresó a su motorhome encontró en el interior a una persona de sexo masculino sustrayendo elementos. El hombre la agredió con golpe de puño y patadas en el abdomen”, indicó Escobar.

Seguidamente del ataque, el hombre de 26 años emprendió la fuga con los objetos sustraídos, pero el escape terminó poco después. Un grupo de personas que se encontraban en el lugar, lograron interceptarlo y reducirlo hasta la llegada del personal policial. Cuando arribaron los agentes policiales, procedieron a su detención y posterior traslado a la Comisaría 12°.

comisaría 12 El hombre fue trasladado a la Comisaría 12 de El Bolsón.

Atacó a la dueña del motorhome a patadas en el abdomen y podría estar embarazada

El subcomisario también agregó que la víctima manifestó que podría estar embarazada. “La misma manifestó que se había hecho un test de embarazo y el cual le había dado positivo, restan realizarse algunos estudios para confirmar”, señaló. La confirmación del embarazo de la víctima podría constituir un agravante en la causa, dado el ataque de puños y patadas en el abdomen que le propinó el hombre.

El acusado es oriundo de El Bolsón y posee antecedentes por delitos contra la propiedad, por esa razón quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de turno. La audiencia de formulación de cargos tendrá lugar este viernes, mientras la policía reúne testimonios de trabajadores del parque de diversiones al que pertenece el motorhome y de otros testigos que presenciaron el robo.