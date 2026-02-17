Operativo de alto riesgo: policías rescataron a mujer herida en un cerro de El Bolsón

El operativo duró más de siete horas y permitió rescatar a una mujer oriunda de Puerto Madryn. En el procedimiento participaron la Patrulla de Montaña, Protección Civil y Bomberos.

El operativo duró más de siete horas en el Cerro Año Nuevo. Foto: Gentileza.

Un nuevo operativo de alto riesgo puso a prueba la capacidad y valentía de la Patrulla de Montaña de El Bolsón . Una mujer de 62 años, oriunda de Puerto Madryn , sufrió una lesión en el hombro mientras realizaba una caminata en la cumbre del cerro Año Nuevo , a unos tres kilómetros del refugio Los Laguitos, y tuvo que ser rescatada en un operativo que duró más de siete horas .

El llamado de auxilio llegó desde el refugio Los Laguitos, ubicado a 1.980 metros sobre el nivel del mar y a 28 kilómetros de Wharton , punto de partida habitual de los senderistas.

La mujer había caído durante la travesía , lesionándose el hombro, lo que imposibilitaba su descenso. Inmediatamente, la Patrulla de Montaña, junto a Protección Civil y Bomberos , activó el protocolo de rescate.

Ascenso contrarreloj y operativo exitoso

El equipo ascendió al sector a bordo de un cuatriciclo, coordinando maniobras que exigieron precisión y esfuerzo extremo en terreno montañoso y accidentado.

image

Tras más de siete horas de trabajo, el operativo culminó con éxito poco antes de la medianoche. La mujer fue trasladada hasta el inicio del sendero, donde una ambulancia del hospital local esperaba para su evaluación médica.

Otro rescate en la misma jornada

Horas antes, otro equipo de la Patrulla de Montaña intervino para asistir a un hombre que sufrió una lesión en la rodilla durante una expedición al glaciar Hielo Azul, también en cercanías de El Bolsón, reafirmando la exigencia y el riesgo de las actividades de montaña en la región.

Rescate El Bolsón

Profesionalismo y trabajo en equipo

Estos rescates muestran la importancia del trabajo coordinado entre policía, bomberos y personal de protección civil, y cómo la rapidez de reacción puede marcar la diferencia entre un accidente grave y un desenlace seguro.

“Cada operativo es único, requiere concentración, estrategia y mucha valentía. Nuestro objetivo siempre es que todos regresen sanos y salvos”, destacaron fuentes de la Patrulla de Montaña.