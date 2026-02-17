Brutal ataque: golpeó a su pareja frente a sus hijos y fue excluido del hogar

Un hijo de la mujer le pidió a la vecina que alertara lo que estaba sufriendo. Una patrulla de uniformados debió intervenir. la Justicia de Paz dispuso medidas para protegerla.

La vecina de Cinco Saltos denunció a su ex pareja por agresiones y amenazas.

Un hombre fue excluido del hogar que compartía con su familia y deberá permanecer a una distancia no menor de 500 metros como consecuencia de un violento episodio que denunció su pareja y madre de su beba de siete meses , y que la tuvo a ella como víctima.

Los hechos ocurrieron la tarde del 9 de febrero último en un domicilio de Cinco Saltos , sostuvo en la presentación que hizo en la Comisaría de la Familia local.

Relató que comenzaron a discutir porque le pidió que cuidara la criatura porque estaba cansada, pero el acusado, que dormía porque trabaja de noche , se enojó y empezó a “golpearme con piñas y patadas, diciéndome que me odiaba”.

Agregó que después el sujeto -identificado como FAS- cerró la puerta con llave y “comenzó a romper las cosas dentro de la casa”.

"Se le fue de las manos"

La mujer agregó que le pidió a su hijo mayor que le pidiera a la vecina que llamara a la policía, lo que efectivamente ocurrió poco después. Entonces ella le entregó las llaves a los uniformados para que entraran e intervengan.

La víctima tuvo que ser asistida en el servicio de emergencia del hospital local, donde le certificaron lesiones producto del ataque.

En su declaración dijo que no había sido un hecho aislado. Precisó que hace cuatro años que están en pareja, y que “siempre fue violento”, aunque reconoció que “hoy se le fue de las manos”.

Por esa causa pidió medidas de protección, previstas en lo que establece la Ley 3040 -que aborda la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”-, por lo que tomó intervención el Juzgado de Paz local, a cargo de Enzo Espejo.

Juzgado de Paz Cinco Saltos 3 El juez de Paz de Cinco Saltos dispuso medidas cautelares para proteger a la mujer que denunció a un hombre por violencia. Archivo

El magistrado, tras analizar el relato de la víctima, detectó “la existencia de graves indicadores de riesgo”, como “señales de alarma que nos advierten sobre la gravedad o permanencia de la discriminación y violencias en razón del género que pudiera estar padeciendo”.

Sostuvo al respecto que la “detección temprana” del comportamiento hostil, permite “implementar medidas para prevenir o anticipar un agravamiento de la vulneración de derechos”

Puntualizó que, de seguir en el mismo estado, la mujer “continuaría bajo un riesgo potencial en su integridad psicofísica, haciendo temer un desenlace incierto que es necesario prevenir ante la presunción de que hechos de la misma naturaleza o quizás de una gravedad mayor puedan volver a ocurrir”.

Exclusión y prohibición de acercamiento

Como primera medida, Espejo ordenó la exclusión del hogar de FAS y la prohibición de acercamiento a una distancia no menor de 500 metros de la vivienda familiar, como también de los lugares donde se encuentre y transite, tanto públicos como privados.

A ello agregó que deberá abstenerse de producir “incidentes, proferir agravios, realizar actos molestos o de hostigamiento” mediante llamados telefónicos, mensajes de texto o redes sociales.

Las disposiciones tendrán una vigencia de 90 días, y le aclararon al hombre que en caso de incumplimientos lo acusarán por desobedecer una orden judicial e intervendrá el Ministerio Público Fiscal.

Por otra parte le ordenaron a FAS a realizar “de manera obligatoria” tratamientos psicoterapéuticos para “internalizar su responsabilidad, abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos”. Le sugirió recurrir al servicio de salud mental del hospital de Cinco Saltos o un centro de salud similar. También dispuso la asistencia médica o psicológica para la denunciante.

También dictaminó comunicar lo resuelto a la Comisaría 7ma para que actúe en caso que el acusado se niegue a retirarse de la casa. Los efectivos quedaron autorizados al uso de la fuerza pública en caso de ser necesario.

El Juez de Paz asimismo puso en conocimiento lo resuelto al Juzgado de Familia de Turno para que tome intervención.