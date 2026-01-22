Escalofriante caso de violencia de género: discutió con su pareja y la atacó con su bebé en brazos

El hecho se registró durante la madrugada. La víctima confirmó lesiones en su cuerpo y en el de su hija de ocho meses.

Esta semana, un escalofriante hecho de violencia de género se registró en una vivienda de Río Negro . Un hombre discutió con su pareja y la atacó mientras ella tenía a su bebé en brazos . La víctima confirmó lesiones en su cuerpo como así también en el de su hija.

El hombre fue detenido y en esta jornada se le formularon cargos por los delitos de lesiones leves en contexto de violencia de género y amenazas simples, siendo responsable a título de autor.

En ese sentido, la fiscalía lo acusa de agredir a su pareja mientras tenía en brazos a la hija en común, de pocos meses.

Atacó a su pareja mientras sostenía a su bebé

Según relataron en la audiencia llevada a cabo este miércoles, el hecho ocurrió el domingo pasado entre las 2 y las 5 de la madrugada en la vivienda donde conviven, en El Bolsón.

Luego de una discusión, el joven amenazó y agredió físicamente a su pareja mientras ella tenía en brazos a la hija en común, de ocho meses de vida.

La víctima confirmó lesiones en varias partes del cuerpo a través de una certificación médica, como así también lesiones en el cuerpo de la pequeña.

La defensora oficial no cuestionó los hechos ni la calificación legal. El juez de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

Además, el juez dispuso la prohibición de acercamiento a la mujer y a la niña por un radio no menor a los 200 metros a pedido de la fiscal, y el impedimento de todo tipo de contacto que aplica para el imputado como también para sus familiares.

Amenazó a su ex con un hacha a la madrugada y se encerró con los hijos en su casa

Un hombre fue detenido luego de que intentó atacar a su ex pareja con un hacha. El agresor ingresó al domicilio de la víctima, pese a tener una prohibición de acercamiento, la amenazó e buscó agredirla. Este martes, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra el agresor.

Según relató la fiscal en la audiencia, el hecho ocurrió este lunes, alrededor de la 1:45 de la madrugada, en un domicilio del barrio Esperanza, en El Bolsón.

Dentro de la vivienda se encontraba la mujer junto a sus tres hijos menores de edad cuando el progenitor, quien tenía una prohibición de acercamiento, ingresó sin autorización utilizando la copia de una llave.