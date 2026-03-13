Una denuncia anónima terminó con dos detenidos por venta de drogas en Cipolletti

Dos personas fueron detenidas en Cipolletti acusadas de vender drogas al menudeo. El operativo de la Policía Federal secuestró cocaína, marihuana y dinero.

La Policía Federal Argentina detuvo a dos personas en Cipolletti por venta de drogras.

Un operativo llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones ( DFI ) de la Policía Federal Argentina ( PFA ) culminó con la detención de dos personas acusadas de comercializar drogas al menudeo en la ciudad de Cipolletti .

El procedimiento se concretó durante la tarde del jueves y fue el resultado de una investigación que se extendió durante varios meses.

Según informaron fuentes oficiales, los detenidos son un hombre y una mujer, ambos argentinos y mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia en una causa por presunta infracción a la Ley de Drogas.

Durante el procedimiento, los agentes también secuestraron diversas dosis de cocaína y marihuana listas para su comercialización, además de dinero en efectivo, una balanza digital, una picana eléctrica y dos teléfonos celulares.

Policía Federal detención Cipo Una mujer y un hombre, mayores de edad fueron detenidos en el barrio La Paz de Cipolletti. Gentileza

Una investigación que comenzó en 2025

La pesquisa que derivó en las detenciones se inició a mediados de octubre de 2025, luego de que se recibiera una denuncia anónima en la Secretaría de Narcocriminalidad de la provincia de Río Negro. En esa presentación se advertía sobre la presunta actividad de venta de estupefacientes en un inmueble ubicado en el barrio La Paz de Cipolletti.

A partir de esa información, los investigadores comenzaron a realizar tareas de inteligencia y seguimiento para corroborar la veracidad de los datos aportados. Con el avance de la causa y tras reunir elementos suficientes, se dispuso el operativo que permitió intervenir el lugar señalado y detener a los sospechosos.

Durante el procedimiento también participó “Kiara”, una perra entrenada para la detección de narcóticos, que forma parte del equipo especializado de la fuerza federal. Su intervención fue clave para detectar la presencia de sustancias ilícitas dentro del inmueble.

Los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Justicia junto con los detenidos, quienes quedaron formalmente notificados de la causa judicial.

secuestro PFA Cipolletti El caso se originó tras una denuncia anónima. Gentileza

Controles antidroga en las rutas y accesos

En paralelo a este procedimiento, la Policía Federal mantiene activos distintos operativos de control en la ciudad y en puntos estratégicos de la región. Uno de esos controles se realizó durante la mañana del lunes en la calle Luis Toschi, en cercanías de la Ruta Nacional 22, donde efectivos de la División Antidrogas de la PFA montaron un operativo vehicular preventivo.

En ese lugar, los uniformados interceptaban vehículos al azar para realizar verificaciones de rutina. Los controles incluían la revisión de la documentación de los conductores y ocupantes, así como la utilización de tecnología portátil para el registro de huellas dactilares.

Este dispositivo permite capturar las impresiones digitales de las personas y cotejarlas en tiempo real con las bases de datos de la fuerza. De esta manera, los agentes pueden determinar si alguno de los identificados posee pedido de captura vigente o si está siendo buscado por la Justicia.

Control PF calle Toschi Efectivos de la División Antidrogas de la Policía Federal de Cipolletti realizaron esta semana controles en la calle Toschi y Ruta 22. Gentileza

El rol de los perros detectores

Durante los operativos también interviene “Kiara”, la perra entrenada para la detección de drogas que acompaña a los efectivos en los controles preventivos.

Mientras los agentes revisan la documentación de los ocupantes de los vehículos, el animal recorre el perímetro de los rodados utilizando su olfato para detectar posibles rastros de sustancias ilícitas. Cuando identifica algún indicio sospechoso, marca el hallazgo mediante gestos y cambios en su postura corporal, lo que permite a los uniformados profundizar la inspección.

De acuerdo con fuentes de la fuerza, estos controles son aleatorios y se despliegan en distintos puntos de la región con el objetivo de reforzar la lucha contra el tráfico de drogas.

Por denuncias: línea oficial: 0800-333-7642 Es anónimo, gratuito y funciona las 24 horas en todo el país.