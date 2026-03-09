La Policía Federal profundiza los controles contra el tráfico de drogas en la región

Integrantes de la División Antidrogas Cipolletti realizaban un operativo en Toschi y Ruta 22. Trabajaron con una perra que detecta estupefacientes y un dispositivo para tomar huellas digitales.

Efectivos de la División Antidrogas de la Policía Federal de Cipolletti realizaban durante la mañana de este lunes un nuevo control vehicular en la calle Luis Toschi casi Ruta Nacional 22.

El operativo lo efectuaban con la perra Kiara , entrenada para la detección de narcóticos , pero además utilizan un dispositivo portátil con el que toman las huellas dactilares que luego son cotejadas en la base de datos de la fuerza para determinar si la persona tiene solicitud de captura o está siendo buscada por alguna razón.

De acuerdo a lo que se pudo observar, los uniformados interceptan vehículos al azar mientras registran la documentación y chequean los rastros de los ocupantes de los rodados , Kiara se encarga de recorrer el entorno con su potente olfato en busca de drogas . Si detecta algo marca el hallazgo con sus gestos y postura corporal.

Fuentes de la fuerza indicaron que los controles son aleatorios y los realizan en distintos puntos de la región. Destacaron que se trata de una labor encomendada por las autoridades enmarcadas en la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas.

Quiso entrar al baile con cocaína y marihuana

Un hombre fue detenido en Coronel Belisle con drogas en su poder cuando estaba por entrar a un baile que se realizaba en un club de la localidad. Su reacción nerviosa e intento por retirarse rápidamente del lugar cuando vio a los policías de la Subcomisaría 64 que realizaban un control de personas fue clave para que lo arresten.

Los efectivos, que habían sido encomendados a realizar tareas de prevención, observaron al parroquiano aproximarse al lugar, pero al advertir la presencia de los uniformados intentó evadir el control cambiando de rumbo.

La llamativa maniobra generó sospechas y se decidió interceptarlo para su identificación, informaron fuentes de la fuerza. Pero el hombre mostró un marcado nerviosismo, lo que motivó su demora.

Ya en la sede de la unidad policial y en el marco de una requisa precautoria, se encontraron en su poder cigarrillos del tipo vulgarmente conocido como “porro”, y envoltorios de nylon conteniendo marihuana y cocaína.

El fiscal Federal actuó en consecuencia disponiendo la detención e imputación del sujeto en el marco de la ley 23737, la que sanciona la tenencia y comercialización de estupefacientes.