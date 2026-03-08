Gran operativo antidrogas en el Alto Valle: controles con perros detectores en rutas y terminales

La Policía de Río Negro realizó controles en rutas y terminales del Alto Valle, con apoyo de perros detectores, para evitar el ingreso y traslado de drogas.

La Policía de Río Negro desplegó un mega operativo simultáneo en General Roca y Allen para frenar el narcotráfico en el Alto Valle . Durante cuatro horas, efectivos inspeccionaron colectivos de larga distancia, vehículos particulares y personas con la ayuda de perros detectores de drogas en puntos estratégicos, buscando impedir el ingreso y traslado de estupefacientes por la región.

El operativo comenzó temprano por la mañana con equipos especializados en la terminal de ómnibus de General Roca , uno de los puntos con mayor movimiento de pasajeros. Allí, seis colectivos de larga distancia fueron minuciosamente revisados, tanto en el interior como en los sectores de equipajes y bodegas, con el apoyo de canes entrenados que olfatearon cada rincón en busca de drogas ocultas.

Al mismo tiempo, en Allen, sobre la transitada Ruta Nacional 22, se montó un control dinámico en el acceso Biló, donde se inspeccionaron otros colectivos y 28 vehículos particulares , además de identificarse a decenas de personas que circulaban por la zona.

Resultados y prevención

Si bien no se registraron secuestros ni detenciones, desde la Policía destacaron la importancia de estos controles preventivos para desalentar el traslado de sustancias ilegales y garantizar la seguridad en las rutas y terminales del Alto Valle.

image

La presencia coordinada de distintos equipos policiales, sumada al trabajo especializado de los perros detectores, asegura un control exhaustivo que no genera demoras significativas pero que refuerza la vigilancia en puntos clave contra el narcotráfico.

Seguridad en foco

Este tipo de operativos se enmarca dentro de una estrategia más amplia para aumentar la presencia policial en lugares vulnerables al tráfico de drogas, como terminales de transporte público y accesos a ciudades. La Policía de Río Negro reafirmó su compromiso de continuar con estas acciones para proteger a la comunidad y evitar que las rutas se conviertan en canales de ingreso para sustancias prohibidas.