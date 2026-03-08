La increíble premonición de un empleado de la Muni que sorprendió al intendente y a los expertos

“Dormí cuatro horas por día, el tema me tenía preocupado”, confesó Leandro Domini en plena Corrida de Cipolletti . Increíble pero real.

La 40 edición de La Corrida de Cipolletti fue un éxito y el clima acompañó a pesar de que en la previa los pronósticos eran desalentadores.

Es que los meteorólogos anunciaban lluvia para este sábado y eso mantuvo inquieto y preocupado a los organizadores, tanto que Lendro Dómini , el titular del área de Deportes de la ciudad confesó que casi "no pude dormir las última noches” .

“Créanme que dormí 4 horas por día , el clima me tenía preocupado”, admitió el ex futbolista en declaraciones al canal oficial de la Muni.

Mojarra reconoció que en el escenario más adverso sacó a relucir ese aura positivo que lo acompaña desde siempre.

ECP DOMINI (3) Estefania Petrella

“Soy un tipo con mucha suerte, las cosas se me acomodan, le dije a Rodrigo -por el intendente Rodrigo Buteler- no va a llover, pese a los pronósticos que indicaban tormentas y así se dio por suerte”, confesó aquella charla íntima en la previa a la gran fiesta.

“Hubo momentos que me iban poniendo nerviosos, la apertura del Museo, la entrega de kits, todos juntos en un mismo lugar tanta gente, había dudas pero en 3 horas 15 minutos ya no había cola por las remeras”, destacó Domini.

Y sí, Mojarra no hizo agua…