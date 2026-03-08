La increíble premonición de un empleado de la Muni que sorprendió al intendente y a los expertos
“Dormí cuatro horas por día, el tema me tenía preocupado”, confesó Leandro Domini en plena Corrida de Cipolletti. Increíble pero real.
La 40 edición de La Corrida de Cipolletti fue un éxito y el clima acompañó a pesar de que en la previa los pronósticos eran desalentadores.
Es que los meteorólogos anunciaban lluvia para este sábado y eso mantuvo inquieto y preocupado a los organizadores, tanto que Lendro Dómini, el titular del área de Deportes de la ciudad confesó que casi "no pude dormir las última noches”.
“Créanme que dormí 4 horas por día, el clima me tenía preocupado”, admitió el ex futbolista en declaraciones al canal oficial de la Muni.
Mojarra reconoció que en el escenario más adverso sacó a relucir ese aura positivo que lo acompaña desde siempre.
“Soy un tipo con mucha suerte, las cosas se me acomodan, le dije a Rodrigo -por el intendente Rodrigo Buteler- no va a llover, pese a los pronósticos que indicaban tormentas y así se dio por suerte”, confesó aquella charla íntima en la previa a la gran fiesta.
“Hubo momentos que me iban poniendo nerviosos, la apertura del Museo, la entrega de kits, todos juntos en un mismo lugar tanta gente, había dudas pero en 3 horas 15 minutos ya no había cola por las remeras”, destacó Domini.
Y sí, Mojarra no hizo agua…
