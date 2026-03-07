La Corrida de Cipolletti ya tiene a sus héroes: "bicampeón" en varones y nuevo récord en mujeres

El tradicional evento de la ciudad de Cipolletti realizó en la noche del sábado su edición número 40. Una multitud copó las calles de la ciudad.

La Corrida de Cipolletti ya coronó a sus campeones y en la categoría hombres hay un viejo conocido: Jerónimo Wendell , brasileño, ganó el tradicional evento deportivo de la ciudad por segundo año consecutivo con un tiempo final de 29:51 . En la categoría mujeres, Neli Peñaflor se consagró y marcó un nuevo récord en el circuito .

Detrás de Wendell llegaron Manuel Corsico (30:11) y Nahuel Di Leva (30:17) , quienes completaron el podio con 20 y 26 segundos de distancia frente al líder respectivamente.

"Estoy muy feliz hoy en este momento, una vez más campeón. Con la gente hoy, la victoria fue más importante que el tiempo récord que buscábamos", dijo Jerónimo.

image (15)

"Estoy muy feliz de poder participar, y llegar con salud es muy importante. Agradezco a la prensa, a ustedes del local, y a toda la población que estaba presente. Estoy muy feliz de volver a mi casa y llevar esta victoria. También quiero agradecer al equipo, a la Secretaría de deporte por el cariño y la hospitalidad de todos ustedes", agregó el bicampeón.

En cuanto al récord que no pudo batir, explicó: "Sí, faltó un poco, ¿no? A veces el clima no ayuda mucho, hoy fue así, ni para mí, ni para los demás atletas que estaban corriendo, pero el nivel de la prueba hoy fue muy técnico, fue muy fuerte. Hoy peleamos mucho con el clima, la humedad era alta, un viento allí, un calor aquí. Dicen los amigos que hace algunos días que no llueve aquí puede ser por eso se nos complicó hoy".

Pero no descarta volver a intentarlo: "Quién sabe, el próximo año, espero recibir la invitación sería muy importante estar acá. Estoy a disposición, voy a ver mi calendario, pero estoy muy feliz".

Neli Peñaflor estableció un récord en la categoría mujeres de la Corrida de Cipolletti

Neli Peñaflor impuso el nuevo récord del circuito con 33 minutos y 1 segundo. Detrás de ella, llegaron Sandra Gómez y Lucía Juárez.

En cuanto a sus mayores impresiones, la corredora dijo: "Hermoso, la gente creo que lo hace increíble a lo largo del recorrido, tremendo todo, me quedé impresionada por esa parte. Lindo el circuito, creo que con un clima mejor se puede correr bastante fuerte",

Además, agregó: "Yo me llevo un récord del circuito, pero creo que el clima no acompañó tanto, la humedad se sentía, creo que todos lo sentimos, pero bueno, conforme con mi rendimiento, me llevo el primer lugar, un récord del circuito, sumo puntos para el campeonato nacional que también sirve un montón, así que bien".

image (16)

Peñaflor explicó que el récord era uno de sus objetivos: "Estuve viendo cuál era el récord circuito, que también era uno de los objetivos, así que lindo, lindo todo".

Por último, dejo en claro que buscará repetir su conquista: "Agradezco el buen trato de la organización, de la gente, te invita a venir el próximo año".