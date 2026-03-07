El tiempo en Cipolletti: ¿A qué hora llegará la lluvia?

El pronóstico del tiempo anunció un fin de semana con cielos nublados y temperaturas medias. El domingo está anunciada la llegada de lluvias a la región.

Cipolletti tendrá un comienzo de fin de semana con un cielo mayormente nublado , temperaturas cálidas y viento persistente del noreste, que acompañará durante toda la jornada. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anunció la llegada de lluvias que comenzarán durante la madrugada del domingo y continuarán hasta horas de la noche , con la probabilidad de tormenta .

La mañana comenzará fresca y la tarde terminará con registros cercanos a los 30º. Las condiciones serán estables durante gran parte del día y para la Corrida de Cipolletti , que comenzará a las 20 horas, no se anticipan lluvias significativas, aunque los atletas podrían sentir la fuerza del viento, durante la competencia.

Durante la mañana el clima será agradable para las primeras actividades del día. A las 9 la temperatura rondará los 19°C con cielo parcialmente nuboso. El viento soplará desde el noreste entre 13 y 24 km/h. El ambiente se mantendrá fresco y estable.

Hacia media mañana el termómetro comenzará a subir de forma gradual. A las 10 se esperan 21°C con un cielo nublado. Las ráfagas del noreste podrían alcanzar entre 20 y 39 km/h.

ECP LLUVIA (5).jpg El pronóstico del tiempo anunció un sábado nublado. Estefania Petrella

Alrededor de las 11 y el mediodía las temperaturas oscilarán entre los 23 y 24°C. El cielo seguirá parcialmente cubierto y el viento se mantendrá activo. Las ráfagas podrían alcanzar los 40 o incluso 42 km/h. Estas condiciones marcarán una mañana con movimiento de aire constante.

Durante la tarde llegará el momento más cálido del día. A las 14 se anticipa la presencia de nubes con el termómetro marcando los 26°C. Para las 17 la máxima alcanzará los 29°C con nubosidad parcial y el viento continuará del noreste con ráfagas cercanas a los 36 km/h.

la corrida cipo previa Muchas personas participarán de La Corrida de Cipolletti, pero las lluvias están anunciadas para la madrugada del domingo.

Hacia la noche el calor comenzará a bajar progresivamente. A las 20 se esperan 25°C con cielo parcialmente nuboso. Para las 23 la temperatura descenderá hasta los 23°C. El viento seguirá presente, con ráfagas que podrían alcanzar los 32 km/h.

¿Cómo seguirá el tiempo el domingo 8?

El domingo 8 se presentará inestable en Cipolletti, con cielo cubierto, temperaturas moderadas y probabilidad de tormentas durante gran parte del día. La jornada comenzará con precipitaciones durante la madrugada y luego continuará con nubosidad persistente. Hacia la tarde y la noche volverán las tormentas con la probabilidad de lluvia entre el 40 y el 60%. La temperatura se moverá entre los 18°C y los 23°C.

E.C.P LLUVIA El pronóstico anuncia la llegada de lluvias y tormentas a la región. Estefania Petrella

Durante la madrugada se anticipan tormentas con una probabilidad de lluvia cercana al 60%. A las 5 el cielo permanecerá cubierto con 18°C y viento leve del este. Por la mañana el ambiente seguirá nublado con 19°C a las 8 y 21°C hacia las 11, con viento rotando al noreste.

En horas de la tarde el tiempo continuará inestable. A las 14 se esperan 23°C con cielo cubierto y viento del norte. Para las 17 volverán las tormentas con una probabilidad cercana al 60%. Durante la noche persistirán las lluvias con registros de 20 grados a las 20 y 18° grados en el cierre de la noche, cerca de las 23 horas.