Abrieron los sobres para urbanizar 334 terrenos y financiar obras en Cipolletti

La provincia conoció las ofertas para dotar de servicios a lotes del programa Suelo Urbano, además hizo entrega de nuevos aportes económicos a la ciudad. Enterate los detalles.

La provincia abrió los sobres con las propuestas para dotar de servicios a 330 lotes del programa Suelo Urbano en Cipolletti.

El crecimiento urbano de Cipolletti vuelve a ocupar un lugar central en la agenda provincial. Este jueves, el Gobierno de Río Negro abrió licitaciones para dotar de infraestructura básica a más de 330 terrenos , entregó un nuevo aporte económico para la construcción del nuevo Centro Comunitario Don Bosco y supervisó los avances en las obras viales sobre la Ruta Provincial 65, consideradas estratégicas para el ordenamiento del tránsito en el Alto Valle.

Las actividades se desarrollaron con la presencia del ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren , el interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), Mariano Lavin , y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler . La agenda reflejó el foco puesto en acompañar el crecimiento de la ciudad con servicios, infraestructura y planificación urbana.

Uno de los momentos centrales fue la apertura de sobres para la provisión de infraestructura básica en 334 terrenos que forman parte del programa provincial Suelo Urbano , iniciativa que busca facilitar el acceso a la tierra con servicios.

A través del programa Suelo Urbano, la provincia avanzará en la dotación de luz, agua y cloacas en nuevos terrenos.

En este caso, los lotes están destinados a dos organizaciones:

153 terrenos para la Asociación de Empleados de Comercio

181 terrenos para la Mutual de Magisterio

Las obras contemplan la instalación de red de agua potable, energía eléctrica domiciliaria y alumbrado público LED, elementos considerados clave para que los terrenos puedan transformarse en barrios habitables y con condiciones urbanas adecuadas. En la primera licitación, correspondiente a los 153 lotes de Empleados de Comercio, se presentaron cuatro empresas oferentes:

OBSA SRL: $597.715.534

$597.715.534 Electromecánica RI: $590.669.691

$590.669.691 BRB SRL: $608.617.907

$608.617.907 ING CO SRL: $544.390.468

En tanto, para la infraestructura de los 181 terrenos de la Mutual de Magisterio, participaron tres empresas:

OBSA SRL: $672.457.106

$672.457.106 BRB SRL: $695.928.079

$695.928.079 Electromecánica RI: $681.904.944

Estas obras permitirán avanzar en la urbanización de nuevos sectores y brindar condiciones básicas a cientos de familias que proyectan construir sus viviendas en la ciudad.

Un paso clave para el crecimiento urbano

Durante el acto, el intendente Rodrigo Buteler destacó la importancia del proceso de urbanización en una ciudad que atraviesa un fuerte crecimiento vinculado al desarrollo económico regional. “Estamos tomando decisiones trascendentales. Abrir los sobres de esta licitación es una realidad que hace un año quizás no creíamos posible. Son más de 330 lotes que van a tener alumbrado público LED, instalación domiciliaria de electricidad y agua potable”, señaló.

El jefe comunal remarcó que garantizar servicios básicos es una condición indispensable para acompañar el crecimiento que genera la actividad económica, especialmente el impacto de Vaca Muerta en la región.

“Tenemos que darle calidad de vida a las personas que viven hoy en Cipolletti y también pensar en las miles de familias que van a llegar en los próximos años. Si no resolvemos agua, gas, electricidad y cloacas, es imposible proyectar ese crecimiento”, sostuvo.

Aporte para el nuevo Centro Comunitario Don Bosco

Otro de los anuncios importantes de la jornada fue la entrega de un nuevo aporte provincial de $50 millones al municipio para continuar con la construcción del nuevo Centro Comunitario Don Bosco.

El edificio reemplazará al anterior espacio barrial que fue destruido por un incendio en 2023. El nuevo proyecto contempla, en su primera etapa, la construcción de un salón flexible para actividades comunitarias, cocina y baños accesibles, con el objetivo de recuperar un lugar clave para la vida social del barrio.

Desde el gobierno provincial destacaron que la obra forma parte de una estrategia de trabajo conjunto con los municipios para fortalecer los espacios comunitarios y mejorar la infraestructura urbana.

ECP ASFALTO (18) La obra de repavimentación y ordenamiento vial, traerá una mejora en la fluidez y seguridad para quienes transitan entre Fernández Oro y Cipolletti. Estefania Petrella

Avances en la Ruta Provincial 65

La jornada también incluyó una recorrida por los trabajos que se ejecutan sobre la Ruta Provincial 65, una obra vial considerada estratégica para mejorar la circulación en uno de los principales accesos a la ciudad. El proyecto contempla nuevas intersecciones canalizadas y un sistema de ordenamiento del tránsito, con una inversión que supera los $1.958 millones.

El ministro Echarren señaló que la intervención forma parte del Plan Vial Provincial, al que calificó como el más importante en la historia de Río Negro. “Cipolletti es protagonista de este plan con obras que buscan ordenar el tránsito en la Ruta 65 y los accesos a la ciudad”, afirmó.

Entre los cambios más relevantes, se eliminará el actual acceso por calle Vélez Sarsfield y se creará un nuevo cruce a la altura de calle Mosconi, que incluirá un paso a nivel sobre las vías del ferrocarril para conectar de manera más segura los barrios del norte y este de la ciudad, como Los Tordos.

Además, se ejecutará la repavimentación de la Ruta 65 desde calle Toschi hasta la zona de los derivadores, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la circulación diaria.