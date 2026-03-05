La reconstrucción del centro comunitario del Don Bosco ya supera el 20% de obra

Tras el incendio que destruyó el edificio en 2023, avanza la construcción del nuevo Centro Comunitario Don Bosco en Cipolletti. ¿Cuándo estiman finalizar la obra?

La reconstrucción del Centro Comunitario Don Bosco ya alcanza el 23% de ejecución.

La reconstrucción del Centro de Promoción Comunitaria ( CPC ) del barrio Don Bosco continúa avanzando en Cipolletti . A poco más de dos meses del inicio de los trabajos, la obra ya registra un 23% de avance , según informaron desde la Secretaría de Obras Públicas del municipio. El nuevo edificio se levanta en el mismo predio donde funcionaba el anterior centro comunitario, en la intersección de Perú y Primeros Pobladores , y busca recuperar un espacio clave para la vida social del barrio.

Actualmente, las tareas se concentran en trabajos estructurales , particularmente en el encofrado de columnas y vigas , una etapa fundamental para consolidar la base del futuro edificio. El proyecto forma parte del programa provincial “Junto al Municipio Construyendo Provincia” , una iniciativa que impulsa obras de infraestructura comunitaria en distintas localidades de Río Negro.

La ejecución de la obra está a cargo de la empresa Quatro SRL , adjudicataria de la licitación pública. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $441.982.359,81 y tiene un plazo de ejecución estimado de 10 meses , por lo que, de mantenerse el ritmo de trabajo previsto, el nuevo centro comunitario podría estar finalizado hacia fines de este año .

avance obra centro comunitario don bosco La obra tiene un plazo estimado de 10 meses de ejecución. Gentileza

Un espacio clave para el barrio

La construcción del nuevo CPC Don Bosco representa la recuperación de un espacio emblemático para la comunidad. Durante años, el centro comunitario funcionó como punto de encuentro para actividades sociales, culturales, educativas y recreativas del barrio. El proyecto contempla la ejecución de 430 metros cuadrados cubiertos, que se desarrollarán en dos etapas.

La primera etapa, actualmente en construcción, comprende 280 metros cuadrados y estará destinada principalmente a un salón multipropósito. Este espacio permitirá realizar actividades comunitarias, reuniones barriales, talleres y eventos sociales.

El edificio incluirá además una batería completa de servicios, con:

Baños

Depósitos

Cocina equipada

Esta cocina no solo estará pensada para el funcionamiento interno del edificio, sino también para la elaboración de alimentos destinados a la venta, una característica que busca potenciar proyectos comunitarios y actividades de economía social dentro del barrio.

nuevo centro comunitario don bosco cipolletti La reconstrucción del Centro Comunitario Don Bosco de Cipolletti es una obra articulada entre el Gobierno provincial y municipal. Ilustración

La segunda etapa del proyecto

El diseño del nuevo centro comunitario contempla una segunda etapa de ampliación, proyectada para el futuro, que sumará 150 metros cuadrados adicionales.

Esa ampliación incorporará nuevos espacios administrativos y de formación, entre ellos:

Oficinas para el personal

Un aula destinada a capacitaciones

Depósito

Área privada para ingreso y descarga de mercadería

Baños y oficinas

Sala de máquinas

La incorporación de estos sectores apunta a fortalecer el rol institucional del centro comunitario, permitiendo el desarrollo de cursos, capacitaciones laborales y programas sociales destinados a los vecinos del barrio.

Características constructivas

Desde el punto de vista técnico, el nuevo edificio contará con una estructura de hormigón armado, lo que garantiza mayor resistencia y durabilidad. La cubierta será mixta, con dos tipos de sistemas según el sector:

Cubierta metálica para el salón de usos múltiples

para el salón de usos múltiples Losa de viguetas en el resto del edificio

En cuanto a los cerramientos, los muros exteriores serán de mampostería a la vista, mientras que en el interior se utilizarán terminaciones enlucidas, lo que permitirá una mejor terminación estética y funcional.

Incendio Comunitario Don Bosco 2.jpg En 2023, un incendió destruyó las instalaciones en el barrio Don Bosco. Archivo

El incendio que destruyó el antiguo comunitario

La construcción del nuevo CPC surge tras el incendio que en septiembre de 2023 destruyó por completo el edificio original. El fuego comenzó de manera repentina y en pocos minutos se propagó por gran parte de la estructura, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Personal de Bomberos y de la Policía trabajó intensamente para controlar el siniestro y evitar que las llamas alcanzaran construcciones cercanas.

Entre los edificios próximos se encontraban la Comisaría 24 y la sala de primeros auxilios del sector, lo que obligó a desplegar un operativo urgente para contener el avance del fuego.

El episodio ocurrió además en un momento de gran concurrencia de vecinos, ya que en la plaza ubicada frente al centro comunitario se desarrollaba la tradicional feria del trueque. A pesar del impacto del incendio, la evacuación se realizó rápidamente y no se registraron personas heridas, aunque el edificio quedó completamente destruido.

A casi dos años de aquel episodio, el avance de la obra marca un paso importante en la recuperación de un espacio que forma parte de la identidad del barrio. Para muchos vecinos del Don Bosco, el centro comunitario es un lugar de encuentro para desarrollar actividades solidarias, culturales y educativas.