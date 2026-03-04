Especialistas del deporte llegan a Cipolletti para participar del 10° Congreso

El Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social reunirá a profesores y licenciados en Educación Física. El encuentro contará con más de 500 participantes.

El Congreso tendrá ejes temáticos como la democratización de los saberes en educación física, las prácticas corporales saludables en infancias y adolescencias, la recreación como práctica social y el deporte como motor de inclusión y desarrollo comunitario.

Cipolletti será sede del 10° Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social , que reunirá a referentes nacionales y regionales vinculados al deporte, la salud y la educación física . El encuentro comenzará este jueves 5 de marzo a las 9 en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) y contará con la participación de más de 500 profesionales y estudiantes del área.

El congreso reunirá a profesores y licenciados en educación física , referentes del deporte , kinesiólogos, médicos y estudiantes que llegarán desde distintos puntos del país para participar de las jornadas de formación. La apertura oficial se realizará en el edificio cultural ubicado en Fernández Oro 57 , donde se llevará adelante el acto inicial.

Las actividades continuarán luego en el Complejo de Desarrollo Deportivo , en el predio conocido como ex Corpofrut, ubicado en calle Saavedra 260. Allí se concentrarán charlas, capacitaciones y espacios de intercambio orientados a fortalecer la formación profesional en torno al movimiento y la salud.

Entre los expositores destacados estará el magíster Darío Cappa, reconocido profesional del área del entrenamiento deportivo. El especialista nació en Buenos Aires y es licenciado y profesor de Educación Física, con un máster en fisiología del ejercicio de la Memorial University Newfoundland de Canadá y otro en entrenamiento deportivo de la Universidad de Barcelona.

Cappa cuenta con una amplia trayectoria académica y docente, además de una activa participación en cursos y congresos especializados en entrenamiento, fisiología del ejercicio y actividad física. Su presencia en el encuentro es uno de los puntos centrales del programa de capacitaciones.

Durante el congreso brindará una charla orientada a identificar las recomendaciones internacionales para el desarrollo de la fuerza en distintas etapas de la vida. La capacitación abordará el entrenamiento en niños y jóvenes, el ámbito escolar, la adultez y la tercera edad, con herramientas aplicables en contextos educativos y deportivos.

Otro de los disertantes será el doctor Santiago Kweitel, médico pediatra y especialista en medicina del deporte. El profesional aportará su experiencia en temas vinculados a la salud, la práctica física y el desarrollo deportivo en edades tempranas.

la corrida cipo previa El 10° Congreso de la Actividad Física se desarrollará en el marco de la 40° Corrida Ciudad de Cipolletti.

Su exposición se titula “La recuperación en el desarrollo deportivo” y busca transmitir los conceptos básicos sobre los procesos de recuperación en deportistas en formación, un aspecto clave para prevenir lesiones y mejorar el rendimiento.

Kweitel es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, especialista en Pediatría y en Medicina del Deporte. Además, dirige la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica de la Universidad Favaloro y es autor del libro ¿Madres y padres tóxicos en el desarrollo deportivo? Un enfoque médico y psicológico.

