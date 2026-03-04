Imputaron y queda preso el hermano de uno de los prófugos por el crimen de Emmanuel

Lo detuvieron con una pistola calibre 45, la que será peritada para determinar si fue utilizada en el hecho. Su hermano y otro sujeto siguen siendo buscados.

El juez le impuso un año de prisión preventiva y reconoció el vínculo del “arma letal” secuestrada con el crimen de Emmanuel.

El hombre detenido durante el operativo efectuado este último martes por el homicidio de Emmanuel Uriel Aguilera , fue imputado y quedó en prisión preventiva por la tenencia ilegal de un arma de fuego considerada de guerra , con una decena de balas .

Se trata de Alejandro Adrián Aguilera, de 30 años de edad, quien no aparece vinculado en forma directa con el crimen del joven de 20, asesinado de un disparo de arma fuego.

Es su hermano el que está sospechado de haber cometido el crimen junto a otro sujeto. Ambos permanecen prófugos con la captura recomendada, y si bien están siendo intensamente buscados por la Policía y el Ministerio Público Fiscal, aún no los pueden ubicar.

Sus identidades aún no fueron informadas, aunque no se descartaba que en las próximas horas se difundan para favorecer la búsqueda. Los investigadores presumen que no están muy lejos y hasta trascendió que en las últimas horas se produjeron intentos de acercamientos para avanzar en una entrega voluntaria, pero no se concretaron.

Una pistola de grueso calibre lo involucra

En la audiencia de formulación de cargos realizada este miércoles, el fiscal Martín Pezzetta acusó a Aguilera de haber tenido en su casa familiar del barrio Anai Mapu una pistola marca Tauros calibre 45, de grueso calibre y considerada de guerra. Fue descubierta durante uno de los allanamientos dispuesto en el operativo policial. Estaba dentro de una riñonera ubicada detrás de un televisor.

El arma, junto a otra que secuestraron el mismo día en otro domicilio, serán peritadas con el fin de determinar si de alguna de ellas salió el disparo que mató a Emmanuel. En la autopsia recuperaron un proyectil, el que era sometido a un análisis para determinar si existen coincidencias.

Imputado crimen Circunvalación 5

El defensor particular Juan Luis Vincenti objetó la exclusiva responsabilidad que el fiscal le adjudicó a Aguilera por la tenencia del arma, ya que, resaltó, en la vivienda también estaban sus padres, y además su hermano -el prófugo- no estaba en ese momento. Planteó que también podía ser de alguno de ellos.

Pero Pezzetta descartó el dilema. “No veo a los padres con una 45”, manifestó.

El juez de Garantías Juan Pedro Puntel determinó que las pruebas e indicios reunidos en la investigación sostenían la formulación de cargos, y dictaminó en ese sentido.

Preso por riesgos procesales

En tanto, la Fiscalía requirió un año de prisión preventiva, el máximo plazo legal previsto, con el argumento de que existen peligros procesales que podrían dificultar la investigación. Mencionó que hay dos testigos clave que tienen miedo y pidieron no ser identificados, y podrían sufrir amedrentamientos.

Además, destacó que Aguilera tiene antecedentes penales, ya que en 2021 fue condenado a tres años de prisión en suspenso y pautas de comportamiento por un “robo calificado doblemente agravado con robo de vehículo en la vía pública”.

Vincenti también rechazó la preventiva y pidió que le otorgaran prisión domiciliaria con una tobillera de monitoreo satelital. Destacó que su seguridad está en peligro al recordar que en 2020 fue torturado por policías, hecho por el que un uniformado cumple 9 años de prisión, sostuvo el abogado.

Imputado crimen Circunvalación 3

“Si va a prisión preventiva está en riesgo de un nuevo episodio de torturas. El personal del Servicio Penitenciario y los policías son primos”, expresó.

Pero el juez desestimó los planteos defensivos y resolvió imponerle el año de prisión preventiva, que puede ser menos de acuerdo al camino que tome la investigación, aclaró. Reconoció el vínculo entre el “arma letal” secuestrada con el crimen de Emmanuel y la relación entre el imputado y su hermano.

El magistrado además dispuso que quedara inmediatamente a disposición del Servicio Penitenciario Provincial para que disponga de un establecimiento para alojarlo. Recalcó que no debe quedar en una comisaría -estaba en la Subcomisaría 79 de las 1200- por los antecedentes de tortura. Al finalizar la audiencia el defensor Vincenti anticipó que apelará la prisión preventiva.

Dos tipos de balas en la escena

Emmanuel y un grupo de amigos se habían reunido en el patio de una casa ubicada en la avenida circunvalación Perón y la calle Serafín González, frente al Parque Industrial de Cipolletti. Alrededor de la una de la madrugada del domingo pasó una camioneta, desde la que efectuaron una ráfaga de tiros. Uno dio en el joven, hiriéndolo mortalmente. La escena fue reconstruida por testigos e imágenes de cámaras de seguridad. Las pericias efectuadas posteriormente detectaron que habían sido varios los balazos largados y con armas de distinto calibre. Varios quedaron impactados en las paredes.