Conmoción y dolor por la muerte de un joven y reconocido abogado de la zona

Tenía 35 años y forma parte de una familia muy ligada a la vida institucional de la provincia. Tristeza en General Roca y toda la región.

Otra vez la muerte pega fuerte y deja sin palabras a la región. Profunda conmoción y dolor en General Roca por el fallecimiento del joven y reconocido abogado Agustín Betelú , de 35 años, a raíz de una complicación de salud.

Betelú formaba parte de una familia con fuerte presencia en la vida institucional de la provincia . Era hijo de Alejandro Betelú , abogado y ex legislador, un conocido dirigente de la Unión Cívica Radical con una extensa trayectoria pública en Río Negro.

La noticia comenzó a circular durante la madrugada y rápidamente generó muestras de pesar entre colegas del ámbito judicial, amigos y vecinos de la ciudad. En distintos espacios comenzaron a multiplicarse los mensajes de acompañamiento para la familia.

Quienes lo conocían lo describen como un profesional comprometido y una persona cercana, que había desarrollado su actividad en el ámbito jurídico local.

Según informó el portal ANR, la despedida se realizará hoy hasta las 14.30 en Avenida Roca 549, en la empresa Cueto, donde familiares, amigos y conocidos podrán acercarse para darle el último adiós.

La muerte del joven abogado provocó un fuerte impacto en la comunidad, tanto por su edad como por el reconocimiento público de su familia en la ciudad y la provincia.

La seguidilla de muertes que sacuden a Roca

El fallecimiento del joven abogado se suma a la de otros dos queridos vecinos de la ciudad que fallecieron en los últimos días, aunque a diferencia de este caso los restantes fueron por muerte súbita.

Como se recordará, Alejandro “Wilbur” Aznar (55 años), practicaba kitesurf en una playa de San Antonio Oeste, empezó a sentirse mal, sufrió infartos masivos y también falleció días pasados.

Roquense como él, el querido comerciante Marcelo Procoppo (50) se descompensó el martes en un gimnasio de la vecina ciudad y perdió la vida.

Comerciante fallecido en Roca Marcelo Procoppo, el comerciante que murió tras descompensarse en el gimnasio. Foto redes sociales.

A ellos hay que sumarle otros fallecimientos recientes que angustian a la zona, como el del empleado Municipal de Allen, Oscar Castro, que perdió la vida producto de un paro cardíaco. La cruel ironía del destino recuerda que el apodado Gordo tiempo atrás supo convertirse en héroe al asistir a un compañero que había sufrido una urgencia coronaria similar.

Además el drama se hizo presente en el fútbol amateur, con las muertes de Luis Valverde -57 años-, que se desompuso en el complejo Duronia y luego falleció y Héctor Gabriel Rivas -43 años-, que tras un partido de fútbol en La Amistad de Cipolletti, en el marco del torneo Don Pedro, se sintió mal, lo llevaron en ambulancia al Hospital y allí falleció.

Como si fuera poco, Cipolletti también está conmovida por una muerte, aunque en este caso ligada a un hecho policial ya que Emmanuel Uriel Aguilera, un joven de 20 años fue asesinado de un disparo de arma de fuego el domingo por la madrugada.