Usadas y cero kilómetro: se viene la feria que reunirá maquinarias agrícolas en Guerrico

Con más de 40 equipos en exhibición y negociación directa con productores, la feria ofrecerá descuentos por pago contado, financiamiento en pesos sin interés y hasta un stand con tractores japoneses cero kilómetro .

El evento se llevará a cabo el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo, de 9 a 18 horas.

El corazón productivo del Alto Valle tendrá una cita clave. El viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo, de 9 a 18, se realizará en Ruta 22 KM 1.183, en Guerrico (RN), la Feria de Maquinarias Agrícolas Usadas , un evento pensado no para pasear, sino para hacer negocios.

Organizada por Gastón Casagrande, la feria reunirá entre 40 y 50 equipos frutícolas y agrícolas , entre tractores, enfardadoras, desmalezadoras y maquinaria destinada tanto a la producción de fruta como de alfalfa y otras actividades regionales.

“Es una feria de oportunidades para comprar máquinas . Siempre lo agrícola no es muy masivo; uno le dice feria, pero no es para ir a pasear. Acá se viene a aprovechar oportunidades interesantes en calidad y precio”, destacó Casagrande en diálogo con LM Cipolletti.

Equipos en funcionamiento y listos para trabajar

Un punto clave que diferencia esta propuesta es el estado de las máquinas. “La mayoría son de productores. Yo lo que hago es juntarlas, darles difusión y mostrarlas para darle una mano al productor para poder venderla y subir unos años. Y, a su vez, le da la posibilidad a alguien que no tiene de buscar algo más nuevo”, explicó el organizador.

Además, remarcó: “Todas están operativas y en buen estado. No llevamos cachivaches; la idea es vender, que se cierren los negocios”.

Negociación directa y facilidades de pago

La dinámica es simple: no hay inscripción previa, ni requisitos especiales. “Para venir a la feria solamente tienen que acercarse. Ya acá pueden negociar el precio”, señaló Casagrande.

Habrá descuentos por pago contado y también opciones de financiamiento en pesos sin interés, una alternativa más que atractiva en el contexto actual para quienes buscan invertir y renovar equipamiento sin descapitalizarse.

Convocatoria regional

La invitación es amplia. Se espera la llegada de productores y contratistas de Neuquén, Río Negro, Valle Medio y El Chañar, entre otras localidades. “Van a venir de todos lados, ya me confirmaron de varios lugares”, aseguró el organizador.

Con el foco puesto en concretar operaciones y fortalecer al sector productivo regional, la feria promete convertirse en un punto de encuentro estratégico para quienes buscan mejorar su parque de maquinaria con opciones accesibles y en condiciones reales de trabajo.

La cita es el próximo fin de semana en Guerrico. Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 2995 133916.

Un stand de maquinaria cero kilómetro

Por otra parte, el organizador adelantó que habrá un stand de maquinaria cero kilómetro. "Estará presente con un stand una importante firma reconocida del rubro agrícola "César Zanellato" presentando sus tractores japoneses de primera calidad mundial, marca Kubota, de primera calidad y líderes en ventas de tractores de baja potencia a nivel mundial".

En ese sentido, destacó que se trata de tractores de origen japonés, reconocidos internacionalmente por su calidad y tecnología. Además, resaltó que tendrán la posibilidad de financiamiento directo hasta en 12 meses o con Banco Nación en 48 meses.