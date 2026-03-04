Obras en la Ruta 69 limitan el tránsito hacia Vaca Muerta

Vialidad Rionegrina inició trabajos estratégicos de repavimentación en el acceso a Villa Manzano. El transporte de cargas tendrá una ventana de circulación de solo seis horas.

Un punto clave de la logística hidrocarburífera de la región se encuentra en obras por lo que hay límites a la circulación del tránsito pesado. La Ruta Provincial 69 , arteria vital que conecta el flujo de servicios y suministros hacia los yacimientos de Vaca Muerta , tendrá una renovación integral que alterará significativamente el ritmo del transporte pesado durante los próximos dos meses.

Los trabajos, ejecutados por la Dirección de Vialidad Rionegrina, se centran en el acceso a la localidad de Villa Manzano, que tendrá más de un carril por mano y derivadores para mejorar la seguridad vial en el ingreso y salida de vehículos particulares.

El proyecto no solo busca mejorar la transitabilidad, sino que contempla la reconstrucción de calzada, dársena de pesaje e intersección canalizada de hormigón” , una infraestructura clave para el control de cargas que circulan hacia la Cuenca Neuquina.

“Esta obra forma parte del paquete de inversiones del Bono VMOS. Prometimos que el desarrollo energético iba a dejar beneficios concretos en nuestra provincia, y lo estamos cumpliendo. Esta ruta es estratégica para fortalecer la conectividad del Alto Valle con el corazón de Vaca Muerta y lo estamos haciendo con recursos que se quedan en Río Negro”, destacó el gobernador Alberto Weretilneck.

ruta 69 acceso villa manzano La obra en la Ruta 69, que conecta el Alto Valle con Vaca Muerta, mejorará la seguridad vial en el ingreso a Villa Manzano.

Restricciones para el sector petrolero

Dada la complejidad de las maniobras y la configuración provisoria de la calzada, las autoridades han establecido medidas estrictas para los vehículos que operan con Permisos de Tránsito Especial (excesos de dimensiones o peso):

Ese tipo de unidades de transporte solo podrán circular entre las 10 y las 16. Fuera de este rango, el paso estará vedado independientemente de la vigencia del permiso.

Por otro lado, desde Vialidad se informó que se ha fijado un tope máximo de 5,50 metros de altura. Cualquier equipo que supere esta dimensión no tendrá autorizado el cruce por el sector intervenido mientras se realicen las obras.

Durante el horario habilitado, los transportes serán guiados obligatoriamente por personal de la empresa contratista para evitar incidentes en las zonas de obra.

Impacto en el tránsito local y desvíos

La obra ha obligado a implementar un esquema de desvíos que afecta tanto a los vecinos como al transporte de media distancia. Actualmente, rige un desvío provisorio con doble sentido de circulación entre las calles General Pacheco y Coronel Dorrego.

Además, en Villa Manzano se produjo el corte total de la calle General Pacheco en su intersección con la ruta, obligando al tránsito local a desviarse por la calle Florentino Ameghino. En otros sectores de la obra, la circulación es asistida y se solicita a los conductores "extrema precaución" debido a la presencia activa de operarios y maquinaria pesada.

Desde el organismo provincial estimaron que el plazo de ejecución será de 60 días corridos, aunque aclararon que esto queda sujeto a las condiciones climáticas y al avance efectivo de las tareas.

Para las empresas de servicios petroleros y logística, este anuncio implica un desafío de planificación, ya que el cumplimiento de los plazos de entrega en los yacimientos dependerá de la coordinación con estos nuevos horarios de paso.