Ya no lo buscan más: Dolor y bronca de la esposa del marinero desaparecido tras hundimiento de un barco en SAO

El dramático testimonio de la esposa del maquinista al anunciar el cierre de la búsqueda: "Un padre ejemplar, su hija pregunta por él. Y que esto no quede así".

Mientras fue interrumpida la búsqueda del maquinista desaparecido en la profundidad del mar, a casi una semana del hundimiento del barco pesquero "Heleno A" que se produjo el jueves 26 de febrero en aguas del golfo San Matías, su esposa brindó un testimonio desagarrador.

La embarcación había partido del muelle de pescadores de San Antonio Oeste e iba con destino a Quequén acompañada por otro barco llamado "Marina Z" , que logró rescatar a cuatro personas, sino la tragedia hubiera sido mayor.

Karina Cimbaro, pareja del maquinista Roberto Carabajal , confirmó que la búsqueda fue cerrada por parte de efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y que la causa pasó a la órbita de la Fiscalía Federal de Viedma.

Barco Hundido El barco se hundió el jueves pasado. La búsqueda resultó infructuosa.

En conversación con Diario Digital de San Antonio Oeste, la mujer se mostró molesta y con bronca pues Prefectura tardó dos días en avisarle la noticia y pasó varias horas de incertidumbre “porque circulaban muchas informaciones, estaba en shock”.

Karina vive en Puerto Madryn y señaló con impotencia: “Con la desesperación que se me informa a mí, se comunica conmigo el jefe de Prefectura avisándome, pidiéndome disculpas, porque ellos no sabían si estaba notificada. No podía contener las lágrimas, no podía hablar. Imagínese una cosa así, que te digan algo así es realmente espantoso”.

"No era un novato", aclaró la esposa del maquinista

El marinero Carabajal tenía 45 años de trayectoria en el mar y puntualizó que tenía “mucha experiencia, profesional, un padre ejemplar. Ha trabajado con muchas empresas. No era un novato, sabía lo que hacía”.

De acuerdo a la información que recibió a través de su abogada, el operativo de búsqueda fue dado por finalizado. “Se cerró porque a las profundidades que está, cuando se diga que está, no creo que esté con vida mi esposo”.

Embed

"Yo lo único que pido es que esto no quede así. Quiero que a mi marido lo honren, porque era un hombre con experiencia. Él sabía lo que estaba haciendo”, puntualizó y agregó que una hija de 12 años quedó sin su padre.

Días atrás. Karina había enviado un mensaje en las redes sociales a través de un video en el que señalaba con angustía que la pequeña "pregunta por su padre a cada rato" y pedía, en forma desesperada, que la ayudaran a tener noticias de él.