Crece el misterio: Nuevos allanamientos por el joven desaparecido en el Valle Medio

Se cumplieron diez días y Kevin Hernández no aparece. La Policía mantiene el operativo con rastrillajes. Jefes de la fuerza coordinaron las tareas.

La Policía rionegrina sigue buscando en la zona del Valle Medio a Kevin Hernández , el joven de 26 años de quien nada se sabe desde el 22 de febrero, y cuya familia acompañada por conocidos y vecinos reclamaron ruidosamente en Lamarque por su aparición con vida y para que reforzaran los rastrillajes

Se destacó que este martes realizaron nuevas medidas dispuestas por la Justicia para ubicar al joven, cuya desaparición fue denunciada el jueves 26 de febrero, luego de que su madre advirtiera que llevaba cuatro días sin saber de él , informaron fuentes de la fuerza.

Durante toda la jornada se hicieron rastrillajes contando con el refuerzo de unidades especiales arribadas desde distintos puntos de la provincia, actividad supervisada personalmente por el Subjefe de la Policía, comisario General Elio Tapia en compañía del director de Seguridad y Orden Público , Comisario Mayor Hugo Milton Almendra; el director de Investigaciones, comisario Inspector Víctor Reyes, los jefes de la Unidad Regional IV y por funcionarios de la justicia rionegrina.

Búsqueda Kevin Lamarque 2

En las últimas horas del martes el despliegue se centró en el sector conocido como “Chacra Pérez”, donde con el uso de canes iniciaron un rastrillaje partiendo desde calle España y haciendo un barrido en dirección al río, basurero y una nueva búsqueda pormenorizada por el interior del desagüe, en una extensión de – aproximadamente – 130 metros.

Mientras que otro grupo de tareas trabajó “en un peinado a pie de un sector de la localidad, contando con la presencia de un nutrido grupo de agentes de la Regional IV, personal de la Brigada de Investigaciones, los COER de Valle Medio, Villa Regina, las Brigadas Rurales de la región y de General Conesa, la policía montada y canes de General Roca, la Comisaría 17 y la Brigada de Investigaciones”.

Allanamientos y teléfonos secuestrados

El operativo consistió en recorrer “minuciosamente el sector que va desde calle Francia en cercanías del ex canódromo hacia el cuadrante sur”.

Hacia el final del día, entre las 18,30 y las 22,30, por disposición de la jueza de Garantías de Choele Choel Lorena Belén Chávez, se realizaron cuatro allanamientos simultáneos en distintas viviendas y sectores urbanos y rurales de la ciudad de Lamarque.

En esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares de los ocupantes de las viviendas allanadas, tal cual era el objetivo primario a alcanzar como resultado.

También, en algún caso, se retiraron del lugar prendas de vestir y otros elementos que pueden interesar a la causa.

La pista del desagüe y la costa del río

La Policía ya había realizado allanamientos en la búsqueda de Kevin, que se centraron en viviendas de familiares director del joven, donde secuestraron “objetos personales que refuerzan las líneas de investigación”, se informó desde la fuerza, aunque no profundizaron acerca de la pista seguida.

Las tareas fueron en el marco de las primeras tareas que realizaron, en el que además incluyeron entrevistas con vecinos, rastrillares en zonas de chacras, el cementerio y casas abandonadas con el uso de tres perros adiestrados.

Entre las conclusiones más relevantes de ese despliegue se destacó que los animales rastreadores “marcaron rastros en dirección a un desagüe, lo que orientó gran parte de los esfuerzos hacia esa zona crítica”.

La búsqueda se extendió también a la costa del río, donde se intensificaron los rastrillajes con personal especializado. En esos lugares encontraron “elementos cortantes” que fueron puestos a disposición del Gabinete de Criminalística.

“Estos hallazgos constituyen indicios relevantes que permiten sostener la hipótesis de que el desagüe y la ribera del río son escenarios clave en la desaparición”, se destacó desde la fuerza.

El operativo incluye la participación de más de una decena de agentes de la Unidad Regional IV, efectivos del COER, brigadas rurales y equipos de canes entrenados. Se utilizaron drones para monitoreo aéreo en sectores de difícil acceso, ampliando la cobertura de los rastrillajes.