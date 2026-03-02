El dramático relato del patrón que asistió al pesquero antes del naufragio en SAO: "Se iban a pique"

El SOMU pidió explicaciones en Prefectura y advirtió que el hecho “pudo haberse evitado”. Hay un tripulante desaparecido.

Prefectura realizó un intenso operativo de búsqueda para encontrar al tripulante desaparecido tras el naufragio de un pesquero.

El naufragio del buque pesquero Heleno A frente a las costas de San Antonio Oeste dejó una escena desesperante en alta mar y un tripulante desaparecido. El primero en llegar fue el barco Marina Z. Su patrón, Javier Piergentille, reconstruyó minuto a minuto lo que definió como “cuestión de minutos”.

“Salimos a las 19, navegábamos normal. Una hora después el Heleno A cambia de rumbo. Venía atrás nuestro y lo venía controlando por radar. Cuando veo que gira hacia el norte lo llamo y no contesta ”, relató.

La situación se volvió crítica en segundos. “Pusimos rumbo hacia ellos. Cuando íbamos llegando, el capitán me llama y me pregunta si había lugar para tirar el barco en la costa. Le dije que fuera hacia el oeste y le pregunté qué le pasaba, pero no respondió más ”, comentó.

Minutos después llegó el llamado más alarmante: tenían que abandonar la embarcación porque se estaban hundiendo.

“Llegamos en ocho minutos y ya estábamos al lado de lo que quedaba del barco. El hundimiento duró tres o cuatro minutos, nada. Cuando quisieron reaccionar, la bodega ya estaba llena de agua”, describió.

En medio del caos, la balsa salvavidas se abrió al revés. “Se tuvieron que agarrar. Cuando pregunté por el otro muchacho me dijeron que no pudieron sacarlo. Aparentemente lo estaban ayudando a salir cuando el barco se fue a pique y se le soltó”, agregó el patrón del Marina Z.

Para Piergentille, todo indica una falla estructural repentina: “Se le tiene que haber soltado una o dos tablas del casco. No pudieron hacer nada”.

El hombre desaparecido fue identificado como Roberto Jacinto Carvajal. La búsqueda continúa mientras crecen los interrogantes sobre las condiciones en que zarpó la embarcación.

El sindicato exige respuestas

El secretario de la seccional Puerto Madryn del Sindicato Obrero Marítimo Unidos (SOMU), César Gustavo Zapata, se presentó en Prefectura de San Antonio Oeste para exigir información detallada sobre el operativo de búsqueda y las condiciones de navegabilidad del buque antes de zarpar.

El gremio solicitó conocer si el barco estaba en condiciones de enfrentar inclemencias climáticas, así como los antecedentes de zarpadas, inspecciones y posibles autorizaciones o excepciones otorgadas.

“Queremos saber si hubo orden, sugerencia o autorizaciones respecto de trámites e inspecciones”, expresó Zapata, dejando entrever dudas sobre el cumplimiento de los protocolos.

El SOMU fue contundente: “El presente hecho pudo haberse evitado. Hay cuestiones que pueden y debieron prevenirse. Exigimos reglas claras para que no se repitan estas situaciones”.

Desde el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara) también manifestaron su pesar por lo ocurrido y expresaron su solidaridad con los tripulantes del Marina Z, que participaron en el rescate, y con la familia del trabajador desaparecido.

Mientras Prefectura avanza con la investigación y la búsqueda en el mar, el naufragio del Heleno A no solo dejó dolor e incertidumbre, sino también fuertes cuestionamientos sobre la seguridad en la actividad pesquera.