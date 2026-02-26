Se hundió un pesquero en SAO: Desesperada búsqueda de un marinero

El Heleno A un viejo barco pesquero que estaba fuera de operaciones, se hundió en el viaje al puerto de Quequén para desguace. Hay cuatro sobrevivientes y un desaparecido.

Prefectura realiza un intenso operativo de búsqueda para encontrar al tripulante desaparecido tras el naufragio de un pesquero.

La Prefectura Naval realiza un operativo de búsqueda y rescate de un marinero en aguas del Golfo San Matías , a unas do o tres horas de navegación desde San Antonio Oeste . El miércoles por la tarde se hundió un viejo pesquero en su último viaje: iba a ser desguazado.

Según trascendió, el barco pesquero Heleno A navegaba en dirección a Quequén , donde sería desguazado tras cumplir su vida útil. Por motivos que aún se desconocen, saliendo a mar abierto el barco sufrió un desperfecto y se hundió. Como era su último viaje, el Heleno A iba acompañado por otro barco, que habría logrado rescatar a cuatro integrantes de la tripulación.

Sin embargo, un marinero no había sido encontrado y desde el miércoles por la tarde es buscado con embarcaciones de Prefectura y también desde el aire , con aviones que recorren la zona del naufragio. Prefectura pidió la asistencia de embarcaciones apostadas en otros puntos del país que partieron rumbo al Golfo San Matías.

prefectura.jpg

El marinero desaparecido en el Golfo San Matías

A partir de los primeros testimonios recopilados por Prefectura, el desaparecido sería del maquinista del barco pesquero. Una de las hipótesis de los rescatistas es que el maquinista pudo quedar atrapado en el Heleno A. La dolorosa teoría obedece a la cercanía del barco Marina Z, que acompañaba el viaje y fue el barco que rescató a los otros cuatro integrantes de la tripulación.

Los sobrevivientes llegaron al puerto de SAO en buen estado de salud alrededor de las 20 del miércoles.

El último antecedente de un barco pesquero hundido

El último antecedente trágico en la costa de San Antonio Oeste y Las Grutas ocurrió en noviembre de 2021. Según se conoció a través de un cable de la Prefectura Naval Argentina con asiento en la costa rionegrina, la cuadrilla intervino luego de una señal de alarma enviado por el buque pesquero de bandera argentina "7 de Agosto".

El pesquero había partido con tres tripulantes. Uno de ellos fue rescatados por el Guardacostas 71 a 5 millas náuticas del lugar de emergencia, en una una balsa salvavidas. Los otros tripulantes murieron en el naufragio.