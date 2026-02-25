Bariloche será sede del Encuentro Nacional de Graffiti: tres días de arte urbano, música y color

El evento se realizará desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de febrero. Contará con la participación de artistas nacionales y provenientes de Chile y Perú.

El mural en homenaje a Rafael Nahuel se ubica en Elordi y Brown.

Bariloche se convertirá en el escenario de la segunda edición del encuentro nacional de graffiti “Baerosolche 2026” que tendrá lugar desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de febrero. Se trata una iniciativa que invita a artistas locales e internacionales a apropiarse del estado público a través del color, diseño y arte urbano .

La propuesta se destaca por ir más allá de la exhibición de pinturas en aerosol, ya que busca embellecer la ciudad y rescatar la esencia primigenia del hip hop , ese movimiento cultural nacido en los barrios que forma parte de una poderosa forma de expresión colectiva.

Bajo esta premisa, se reunirán en la ciudad lacustre artistas de Argentina, Chile y Perú que llevarán a cabo talleres de graffiti, serigrafía en vivo, shows de rap y breakdance.

mural bariloche cementerio Los murales en Bariloche son una postal cotidiana.

El evento promueve un punto de encuentro entre el intercambio generacional, al crear un puente entre aquellos que recién comienzan y quienes vienen de la “vieja escuela” con una gran trayectoria en los atriles urbanos. La iniciativa servirá para fortalecer la contención juvenil, ante la posibilidad de encontrar un lugar de pertenencia y construir comunidad desde la cultura hip hip.

La segunda edición de un evento que invadió Bariloche con arte

Los impulsores del evento, Luciana, Pablo y Diego comenzaron con la iniciativa en el 2025 con un mural ubicado en La Anónima de la calle Tiscornia. Ese graffiti fue solo el comienzo de la calidad del arte urbano que se desplegó en las principales calles y edificios de la localidad sureña.

garita garita Av.Bustillo y Boock El graffiti está presente en lugares cotidianos de Bariloche, como esta garita de colectivo ubicada en la Bustillo.

"Este año queremos hacer una organización más formal, más fuerte, para consolidar también a Bariloche como capital nacional del grafiti", indicó Luciana Weretilneck.

El cronograma del evento inicia con un taller de graffiti que se llevará a cabo el viernes 27 desde las 17:30 hasta las 20:00 horas en el estadio Estudiantes con inscripción previa. El taller es gratuito y apunta a los artistas que comienzan a pintar, donde los jóvenes podrán aprender técnicas de dibujo y manejo del aerosol.

mural Lanín y O’Higgins, Bo. La Cumbre Los comerciantes de Bariloche identifican el valor del graffiti, ya que le da una distinción a su emprendimiento como este local del barrio Cumbre.

Cronograma del sábado y domingo

La primera jornada del evento contará con las presentaciones de Décimo Rap, Colectivo Social y Cultural de Chile. El sábado 28 y domingo 29 de febrero se realizarán graffitis en vivo, stands de emprendedores, shows de música, batallas de freestyle, exhibición de breaking y serigrafía en vivo.

mural Vicealmirante O´connor al 200 entre mitre y la costanera Mural ubicado en Mitre al 200.

Lo que distingue a Baerosolche de otros encuentros de arte urbano es su apuesta por el intercambio generacional. Mientras muchos eventos priorizan a los artistas consagrados, esta convocatoria reserva un lugar central para quienes recién comienzan. "Siempre darle el lugar al joven que pinta, que está arrancando, que haga comunidad, que haga amigos", indicó Luciana.

mural ministerio de desarrollo

La propuesta no solo apunta a cambiar las concepciones en torno al arte urbano, también propone un espacio de encuentro en un contexto donde prima el individualismo y la lógica del sálvese quien pueda, Baerosolche reivindica estos espacios colectivos.

"Para la juventud, estos espacios donde uno pueda contar con alguien, que nos enseñemos entre todos, que podamos expresar y canalizar nuestros sentimientos a través de la pintura, me parece superválido” concluyó la organizadora del evento Baerosolche.