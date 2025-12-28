Denunciaron al camionero escrachado por el graffiti en el Parque Nahuel Huapi

La intendencia del Parque Nacional se comunicó con la empresa de transporte que emplea al chofer. El chofer terminó su graffiti amoroso pese al reproche filmado.

Las Autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi se comunicaron con los responsables de la empresa de transporte y logística para comunicarles la infracción y avanzar con el procedimiento legal y administrativo.

El camionero que fue filmado mientras realizaba una pintada con aerosol sobre una roca en el Parque Nacional Nahuel Huapi fue denunciado por la Intendencia del Parque Nacional . Las autoridades fueron alertadas por el graffiti registrado en el km 1548 de la Ruta 40 en la zona del Valle Encantado y asistieron al lugar para constatar los daños ambientales.

La viralización del video motivó la rápida intervención de guardaparques y brigadistas que fueron alertados de la infracción y asistieron al sector para constatar el daño ambiental provocado . Además, verificaron que la persona involucrada completó la totalidad de la pintada y abandonó el aerosol en el lugar. Con ese material, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi inició de inmediato un procedimiento administrativo y legal contra el responsable.

“Guardaparques y brigadistas identificaron el sector donde se produjo el hecho, constatando que la persona involucrada completó la totalidad de la pintada y abandonó en el lugar el aerosol utilizado. A partir de esta constatación, se avanza en el procedimiento administrativo y legal correspondiente ” indicó el comunicado del PN Nahuel Huapi.

Los trabajadores del Parque Nacional constataron que el hombre volvió al lugar luego de ser increpado y completó la totalidad de la pintada. Ya que el video refleja el reproche cuando el chofer comenzaba la pintada del nombre Gustavo, sin embargo, horas después se verificó que el hombre finalizó el graffiti con el lema amoroso: Ana y Gustavo. Un romántico cuestionable.

graffiti parque nacional nahuel huapi Las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi asistieron al lugar y constataron que el hombre completó el graffiti.

Autoridades del Parque se comunicaron con los responsables de la empresa de transporte

A partir del análisis del video, el Coordinador de Conservación del parque se comunicó formalmente con un referente de la empresa propietaria del camión involucrado en el hecho, dando inicio a las actuaciones correspondientes.

Tras finalizar la pintada, se constató que el aerosol utilizado fue abandonado en el lugar, lo que sumó otro elemento al acta de infracción elaborada posteriormente por las autoridades del parque.

nahuel La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi inició de inmediato un procedimiento administrativo y legal contra el responsable.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi destacaron la “buena predisposición y actitud responsable” para asumir su rol y tomar cartas en el asunto, al comprender la importancia de preservar los ambientes naturales y cumplir con la normativa vigente dentro de las áreas protegidas.

Los responsables de la empresa de transporte y logística reconocieron que la persona involucrada en las pintadas sería chofer del camión afectado a la empresa. Los representantes de la firma se comprometieron a llevar adelante las tareas necesarias para la remediación ambiental del sito afectado, así como también tomar las medidas correspondientes en relación con la persona involucrada en el hecho.

aerosol graffiti El camionero abandonó en el lugar el aerosol utilizado en el graffiti, lo que constituye una infracción más.

La importancia de involucrarse como ciudadano en la protección del medioambiente

Las autoridades del parque valoraron el compromiso asumido por la empresa y destacaron la importancia de restaurar el ambiente dañado, al tiempo que remarcaron la necesidad de respetar de manera estricta la normativa vigente dentro de las áreas protegidas.

En ese marco, también agradecieron el compromiso ciudadano de quien registró la situación, debido a que este tipo de aportes resultan fundamentales para la detección temprana de conductas ilegales dentro de los Parques Nacionales.

nahuel huapi Desde la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi destacaron la intervención del hombre que filmó el video.

Finalmente, desde la Intendencia destacaron la importancia de la colaboración de la comunidad y de quienes visitan las áreas protegidas, ya que las denuncias vinculadas a incendios forestales, presencia de mascotas, uso indebido de drones u otras infracciones ambientales, permiten actuar con mayor rapidez y eficacia en la protección del patrimonio natural.