Un camionero fue escrachado mientras hacía un graffiti sobre una piedra en el Parque Nahuel Huapi

Un video difundido en redes sociales muestran a un camionero realizar pintadas sobre la formación rocosa. El chofer volvió al lugar para terminar el graffiti.

El responsable de las pintadas fue identificado como un camionero perteneciente a una importante empresa de logística.

Un camionero fue filmado mientras realizaba una pintada con aerosol sobre una roca dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi en la zona de Valle Encantado , en cercanías a la localidad de Bariloche . El hecho que generó un fuerte repudio en redes sociales, surgió a partir de la viralización de un video que realizó un vecino cuando interpeló al hombre mientras realizaba el graffiti .

El episodio se registró el pasado 26 de diciembre , en el KM 1598 de la Ruta 40 al frente del río Limay. En el video, aportado por un vecino, se observa al conductor detenerse al frente de un hombre mientras realizaba un graffiti sobre una formación rocosa, una conducta prohibida por tratarse de una alteración directa a un ambiente natural.

El video capta al conductor que estacionó el camión de una importante empresa de logística en la banquina de la Ruta 40 para efectuar la pintada con un aerosol. El hombre fue interceptado cuando iniciaba la segunda parte del graffiti , compuesto por dos nombres: Ana y Gustavo . Al momento del reproche, el hombre estaba pintando las primeras letras de Gustavo.

nahuel Las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi fueron alertadas por el graffiti.

La pieza audiovisual demuestra la reacción del chofer ante el reclamo del testigo: “Por qué hacés eso? No se puede” interviene la persona que filma. ¿Te molesta a vos? Repregunta el camionero y luego justificó su actitud al explicar que habían pintadas por “todos lados”.

El "pintor" tomó una piedra para que dejen de filmarlo

La situación se tornó tensa cuando el testigo filmó al camión estacionado, perteneciente a una empresa de logística y vehículo conducido por el infractor. En ese momento, el chofer tomó una piedra e intentó amedrentar a la persona que filmaba. Sin embargo, el testigo lo increpó al decirle: “Qué me vas a pegar?, ¿me vas a pegar con una piedra?.

parque nacional nahuel huapi graffiti El chofer fue increpado por un hombre que lo filmó en pleno acto.

Finalmente, el camionero no continuó con el enfrentamiento verbal y abandonó el lugar al subirse al vehículo de gran porte. El testigo del hecho publicó el video en redes sociales, el cual fue replicado múltiples veces con mensajes de repudio y pedidos de infracción por parte de las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi.