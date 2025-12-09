El Nahuel Huapi inicia la temporada con prohibición total de encender fuego

Se estableció la prohibición de fogatas y asadores públicos en el Nahuel Huapi. La medida acompaña la Emergencia Ígnea en Río Negro. ¿A qué otros parques afecta la medida?

La Administración Nacional de Parques Nacionales dispuso la prohibición de hacer fuego en 5 parques de Río Negro, Neuquén y Chubut.

La temporada de verano arranca con una decisión que impacta de lleno en Río Negro y en millones de turistas que cada año visitan la región andina. La Administración Nacional de Parques Nacionales prohibió el uso del fuego en cinco parques de la Patagonia Norte , incluyendo al más importante del país y de la provincia, el Nahuel Huapi .

La resolución afecta de manera directa a quienes tenían previsto realizar asados, fogatas, cocción de alimentos o fuegos controlados , incluso en áreas históricamente habilitadas. Desde ahora, estas actividades solo podrán realizarse en lugares autorizados dentro de predios concesionados y bajo estrictas medidas de seguridad.

La normativa, dictada por el directorio de la APN, alcanza a los parques nacionales Lanín , Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces , todos ubicados en la Patagonia Norte y clave para el turismo de naturaleza.

Hasta el 30 de abril de 2026, se prohíbe hacer fuego en zonas no habilitadas de los Parques Nacionales.

La decisión se extenderá hasta el 30 de abril de 2026, lo que implica que toda la temporada estival 2025/2026 estará bajo limitaciones extremas. La medida apunta a proteger los bosques andino–patagónicos, considerados ecosistemas únicos de valor ambiental internacional, especialmente vulnerables frente al avance del fuego.

federico soto brigadista parque nacional incendio.jpg La medida corresponde a una temporada de condiciones climáticas propensas a incendios forestales. Archivo

Qué sí se puede y qué definitivamente no

Parques Nacionales aclaró que los únicos espacios habilitados para la utilización de fuego serán los campamentos organizados administrados por prestadores turísticos autorizados, donde existan sistemas de combate contra incendios, personal capacitado y condiciones controladas.

Esto significa que los asadores públicos, fogones costeros, playas del Nahuel Huapi, miradores y zonas de uso libre quedan totalmente inhabilitados.

¿Por qué ahora?

La medida responde a condiciones meteorológicas críticas previstas para el verano: altas temperaturas, bajo nivel de lluvias, fuertes vientos y vegetación extremadamente seca. Un escenario que los especialistas comparan con los momentos previos a algunos de los incendios más devastadores registrados en la cordillera.

Además, el organismo anticipó que, si el nivel de Índice de Peligro de Incendio aumenta, podrían sumarse restricciones adicionales, cierres temporales de accesos e incluso la suspensión total de actividades recreativas.

incendio parque lanin bomberos Las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut tienen previsto un comando unificado para el manejo del fuego. Archivo

En Río Negro ya rige la Emergencia Ígnea

La resolución llega semanas después de que el gobernador Alberto Weretilneck firmara el decreto que declara la Emergencia Ígnea en todo Río Negro por un año, prohibiendo encender fuego al aire libre y habilitando multas de hasta 100.000 litros de gasoil ultra diésel, además de acciones penales contra infractores.

El decreto provincial, dictado por riesgo extremo, busca reforzar la prevención ante una temporada que se anticipa compleja. Según el Gobierno, la mayoría de los incendios tiene origen humano, ya sea por negligencia o intencionalidad, y sus daños tardan décadas en revertirse.

Patagonia en alerta máxima

La medida de Parques y la emergencia provincial se suman a un contexto regional donde Río Negro, Neuquén y Chubut conformaron recientemente un Comando Unificado para la prevención y el combate del fuego, con coordinación de brigadistas, aeronaves, equipamiento y monitoreo conjunto.

Con este nuevo escenario, el verano 2025/2026 en la Patagonia esperan que sea muy diferente al habitual: menos fuego, más controles y una advertencia clara para todos los visitantes.