Las mejores fotos del Campeonato de Jineteadas: Río Negro ya tiene a sus campeones que irán a Jesús María

La final del Campeonato Rionegrino de Jineteadas se realizó en Cervantes. Fueron consagrados los representantes provinciales para el Festival Nacional de Doma y Folklore que se realizará en enero del próximo año.

Cervantes fue sede de la final del Campeonato provincial de Jineteadas y así quedó conformada la delegación que viajará al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026 en representación de Río Negro . El certamen provincial tuvo diez fechas a lo largo de la provincia y cerró su edición con la coronación de los campeones en las tres categorías oficiales.

En la categoría Gurupa Surera , el título fue para Fabián Rondeau , de El Bolsón. En Clina Limpia , el campeón fue Darío García , de General Roca. En tanto, en Basto con Encimera , el ganador fue Cristian Sanz , oriundo de General Conesa.

Como jinetes suplentes fueron designados Ceferino Montecino y Pedro Morales , quienes también integrarán el equipo provincial que viajará a Córdoba.

Campeonato de jineteadas a Jesus Maria Cervantes (4) La delegación oficial será encabezada por el delegado Ricardo Fioramonti.

Durante la jornada final también se entregaron las invitaciones formales para los jinetes rionegrinos que participarán del Campeonato Internacional de Jineteada, en el marco de la Fiesta Criolla del Parque Roosevelt, en Uruguay. Allí se sumarán a la delegación argentina Nicolás Boca, de Dina Huapi, y Mateo Alonso, de Valcheta.

El cierre del campeonato

Desde la organización se destacó que el campeonato cerró una edición considerada histórica, con participación en distintos puntos del territorio rionegrino y un fuerte acompañamiento de las familias, agrupaciones tradicionalistas y entidades locales.

Según la información difundida por la Municipalidad de Cervantes, la intendenta y presidenta de la Sede Provincial de Jineteada, Claudia Montanaro, encabezó el acto de coronación de los campeones 2025, que viajarán a representar a la provincia en Jesús María en enero de 2026.

A lo largo del año, el Gobierno de Río Negro acompañó cada una de las fechas del campeonato y ratificó su compromiso de seguir fortaleciendo esta expresión cultural, incluyendo el respaldo a la delegación provincial durante su participación en el festival cordobés.

Galería de fotos

