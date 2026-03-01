Alberto Weretilneck dirige su discurso en la apertura de sesiones de la Legislatura
El mandatario provincial describió aspectos de la gestión realizada en el último año y los planes trazados para el próximo período.
El gobernador Alberto Weretilneck dirigió su discurso en la apertura de las 55º sesiones ordinarias de la Legislatura rionegrina. Ante una cámara colmada con la presencia de intendentes y funcionarios provinciales, el mandatario provincial hizo una descripción de la gestión de gobierno realizada en el último año y los planes trazados para el período que comienza.
En su alocución puso énfasis en la generación de empleo genuino motorizado por los proyectos de explotación de petróleo y gas en Vaca Muerta, productos que serán exportados al mundo desde Sierra Grande. Habló también del desarrollo de la actividad agrícola y el turismo.
“La Ley de Promoción Económica e Industrial nos permite poner a la provincia en situación de competitividad frente a otras provincias argentinas y generar beneficios para empresas radicadas y para quienes quieran invertir", sostuvo en ese aspecto.
También le dedicó un párrafo a los salarios de los empleados estatales, dado que se vive un contexto complejo por la demanda de aumento reclamada desde sectores sindicales. Sostuvo que Río Negro tiene "el cuarto mejor salario docente del país".
NOTICIA EN DESAROLLO
