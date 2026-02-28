Persecución en Allen: huyó de un control, cayó de la moto y terminó detenido

Evadió un control policial, desató una persecución y terminó demorado tras caer de la moto; además, otro conductor fue detenido en la Ruta 22 por maniobras peligrosas.

Dos procedimientos realizados en Allen dejaron como saldo un hombre detenido por resistencia a la autoridad y otro conductor demorado tras protagonizar maniobras peligrosas sobre la Ruta Nacional 22 . Ambos episodios fueron protagonizados por personal policial en el marco de tareas de prevención y control.

El primero de los hechos tuvo lugar en la zona urbana de la ciudad, cuando efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo, dependiente de la Comisaría 6°, realizaban controles preventivos sobre la avenida Roca.

En ese contexto, los uniformados observaron una motocicleta con dos ocupantes y le impartieron la voz de alto para proceder a su identificación . Sin embargo, el conductor decidió ignorar la orden policial y emprendió la fuga , lo que dio inicio a una persecución controlada por distintas arterias de la ciudad.

Comisaría 6ta Allen B Un motociclista emprendió a la fuga tras evitar un control de tránsito, luego fue detenido. Archivo

Fuentes policiales indicaron que el seguimiento se llevó adelante respetando las condiciones de seguridad, tanto para el personal como para terceros que circulaban en la zona.

La persecución culminó en calle Bahía Blanca, donde el motociclista perdió el control del rodado y ambos ocupantes cayeron sobre la calzada. Tras el impacto, los efectivos constataron que ninguno presentaba lesiones de gravedad.

Al momento de la identificación, el conductor adoptó una actitud agresiva e intentó agredir al personal policial. Ante esta situación, fue reducido mediante el uso de la fuerza mínima indispensable y posteriormente detenido.

La Fiscalía de turno dispuso el inicio de actuaciones judiciales por el delito de resistencia a la autoridad. El hombre quedó alojado en sede policial, mientras que la motocicleta fue restituida a su titular registral, ya que no presentaba impedimentos legales.

seguridad vial allen El cuerpo de Seguridad Vial de Allen intervino sobre un conductor que realizaba maniobras peligrosas en ruta 22. Archivo

Maniobras peligrosas en la Ruta 22

El segundo procedimiento se registró sobre la Ruta Nacional Nº 22, a la altura de Allen, y estuvo a cargo del Cuerpo de Seguridad Vial.

El operativo se inició a partir del aviso de un móvil policial que detectó a una camioneta circulando en sentido Este–Oeste realizando adelantamientos en doble línea amarilla a la altura de calle J. Adaro, una infracción considerada de alto riesgo.

Según se informó, el conductor reiteró estas maniobras peligrosas algunos kilómetros más adelante, lo que motivó un seguimiento preventivo por parte de los efectivos, quienes utilizaron las señales reglamentarias hasta lograr detener el vehículo sobre la banquina norte.

Durante la identificación, los uniformados constataron que el conductor, domiciliado en Villa Regina, tenía la licencia de conducir categoría B1 vencida desde enero de este año.

En consecuencia, se labró el acta de infracción correspondiente y se procedió a la retención del documento, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Dos detenidos por transportar arma de fuego Allen.png La Policía de Río Negro intensifica los controles durante todo el fin de semana. Archivo

Reticencia y posibles nuevas actuaciones

De acuerdo a fuentes oficiales, el conductor se mostró reticente durante el control y, al retirarse del lugar, habría amenazado al personal policial interviniente.

Esta situación podría derivar en nuevas actuaciones judiciales, en función de la evaluación que realicen las autoridades correspondientes.

Desde la Policía remarcaron la importancia de respetar las normas de tránsito y acatar las indicaciones del personal, al tiempo que advirtieron que la evasión de controles y las maniobras indebidas no solo derivan en sanciones, sino que pueden escalar en situaciones de mayor gravedad.