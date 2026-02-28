Operativos por robo en Allen descubrieron un arsenal en Cipolletti

Se ejecutaron tres allanamientos en simultáneo por una causa de asalto a una carnicería durante el 2025. El procedimiento detuvo a un joven de 20 años.

Los tres allanamientos contaron con la colaboración de grupo COER y del Gabinete de Criminalística de Cipolletti.

La Brigada de Investigaciones de Allen realizó tres allanamientos simultáneos en Cipollett i, ordenados por la Justicia como parte de la investigación por un asalto que tuvo lugar el año pasado en una carnicería de Allen . Los procedimientos permitieron el secuestro de prendas clave para la causa y el descubrimiento de un arsenal de armas de fuego . Además, se llevó adelante la detención de un joven de 20 años y la notificación a otro hombre que cumplía prisión domiciliaria por otro robo más reciente.

El operativo se desplegó durante la mañana del viernes con intervención de la Brigada de Investigaciones de Allen y apoyo táctico del grupo especial COER . Las diligencias se realizaron de manera simultánea en tres domicilios vinculados a los investigados. La causa investiga un robo calificado cometido en poblado y en banda . Este tipo de delito reviste gravedad por la participación coordinada de varias personas.

El primer allanamiento se llevó adelante en una vivienda ubicada sobre avenida La Plata al 1700 del barrio Antártida Argentina. En ese domicilio residía uno de los sospechosos , actualmente detenido por otro hecho reciente. Allí se secuestró una campera que habría sido utilizada durante el asalto. La prenda fue identificada mediante registros fílmicos incorporados al expediente judicial.

Para los investigadores, esta vestimenta constituye un elemento clave en la reconstrucción del hecho delictivo. Su incorporación fortalece las pruebas del caso, ya que permite vincular directamente al sospechoso con la escena del robo.

arsenal Durante el procedimiento se secuestraron armas de distintos calibres.

El segundo procedimiento se concretó en la intersección de Río Negro y Serafín González. En esa vivienda los investigados alternaban su permanencia. Tras la requisa, los uniformados no encontraron elementos de interés para la causa. Sin embargo, el relevamiento permitió descartar el lugar como punto de ocultamiento de pruebas.

El tercer operativo descubrió un arsenal

El tercer allanamiento se realizó en un domicilio ubicado sobre Río Neuquén, casi esquina Kosman. Durante el procedimiento se secuestró una carabina automática calibre 22 con armazón de madera y mecanismo de repetición. También se incautó un revólver calibre 22 largo con seis cartuchos en su interior y otro del mismo calibre.

Además, los efectivos hallaron una pistola 9 milímetros con un cartucho en recámara y doce municiones en el cargador. Junto al arma había tres cargadores adicionales del mismo calibre. El armamento se encontraba listo para utilizar.

Dentro del inmueble también se encontraron dos estructuras metálicas cilíndricas de fabricación casera, conocidas como “tumberas”. Una de ellas tenía un cartucho de escopeta colocado.

operativo Uno de los allanamientos tuvo lugar en la Avenida La Plata al 1700 del barrio Antártida Argentina de Cipolletti.

Durante el procedimiento también se secuestró un teléfono celular. El dispositivo será sometido a pericias para extraer información relevante. Los investigadores buscan reconstruir movimientos, contactos y posibles vínculos delictivos. El análisis podría aportar nuevos datos sobre el asalto investigado.

A raíz de los hallazgos, un joven de 20 años fue detenido por el robo a la carnicería. Paralelamente quedó imputado en una causa por tenencia ilegal de armas de fuego. En el domicilio se notificó además a otro implicado que cumplía detención domiciliaria por otro hecho reciente de robo. La situación judicial de ambos quedó a disposición de la Fiscalía.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron el trabajo sostenido de la Brigada de Investigaciones de Allen. La investigación se extendió durante meses para la recolección de pruebas, análisis de imágenes y pistar que derivaron en los tres allanamientos simultáneos. La intervención contó con apoyo del COER y del Gabinete de Criminalística de Cipolletti.