Le quebraron la cara de un codazo en un partido del Federal A y demandó al club para el que jugaba

Es Lucas Argüello, recordado volante que vistió la camiseta de Cipo. En 2020 jugando para Sol de Mayo de Viedma sufrió la grave lesión. Presentó una demanda laboral por falta de asistencia.

Lucas Argüello sufrió una grave lesión cuando jugaba en Sol de Mayo. Demandó al club por falta de asistencia y la Justicia le dio la razón.

Un jugador de fútbol que sufrió una grave lesión en el rostro mientras disputaba un partido por el Federal A que le provocó una incapacidad del 15,3%, “permanente parcial definitiva”, presentó una demanda laboral en la justicia rionegrina contra la institución para el que jugaba, porque se sintió abandonado y sin cobertura de ART -Aseguradora de Riesgos de Trabajo-.

La denuncia la impulsó Lucas Ezequiel Argüello , deportista oriundo de Centenario que jugó en distintos clubes de la divisional, entre ellos Cipolletti , aunque el reclamo fue contra Sol de Mayo de Viedma .

En la presentación, efectuada en el Juzgado del Trabajo de Cipolletti, relató que el 7 de junio de 2020 vistiendo la camiseta de la entidad capitalina disputaron un partido frente a Peñarol de San Juan y un rival le pegó un codazo en la cara que le provocó la fractura del maxilar inferior derecho, que requirió intervenciones quirúrgicas y un tratamiento de rehabilitación que no pudo completar por falta de recursos, afirmó.

Precisó que durante una de las operaciones, además, perdió piezas dentarias, y destacó que padecía dolor en el rostro “con limitación de la apertura mandibular e incapacidad parcial para masticar alimentos sólidos”. A ello agregó que sufría “daño psicológico” no sólo por el siniestro sino por haber padecido el “abandono por parte de la demandada, al otorgarle escuetamente las prestaciones y el alta de manera prematura, puesto que aún no se encuentra recuperado”.

Sostuvo que se trató de un accidente laboral dado que la ley reconoce al jugador de fútbol como un trabajador conforme Estatuto del jugador profesional, contemplado en la Ley Nacional N 20.160, por lo que pidió un resarcimiento de 7.126.054 pesos, más intereses moratorios.

El club negó responsabilidades

La causa recayó en la Cámara del Trabajo de la IV° Circunscripción Judicial, integrada por los jueces Raúl Santos, María Marta Gejo y Luis Lavedan. Sol de Mayo, a través de sus apoderados legales Pablo Montenegro y Juan Ciancaglini con el patrocinio del abogado Agustín Grees, rechazó la demanda y pidió que se citara a la empresa Prevención Aseguradora de Riesgos de Trabajo SA, dado que la habían contratado para la cobertura del plantel.

Reconocieron que el jugador se lesionó en un partido, pero aclararon que había sido operado por el odontólogo José Galeano y que había quedado “totalmente rehabilitado de su lesión, sin ningún tipo de secuela”.

Al ser invocada, la aseguradora fue convocada para que expresara su postura, pero no acató el llamado y la declararon en rebeldía. Posteriormente presentó un escrito con su versión.

Una pericia clave en el caso

Al analizar el caso, el juez Lavedan, a cargo del voto rector, corroboró que el tribunal tenía competencia para actuar y destacó como elemento probatorio central el informe médico presentado por una perito designada oficialmente que confirmó el diagnóstico de fractura de maxilar y la incapacidad del 15,3%. Destacó que le colocaron una placa en una clínica odontológica de Viedma con un tratamiento que le impidió “poder abrir la boca ni masticar por tres meses”.

El club Sol de Mayo impugnó la pericia y pidió explicaciones a la profesional, quien respondió y aclaró que "...la parte demandada nunca aportó documentación médica alguna del actor...".

Pero el magistrado desestimó el requerimiento de la institución al afirmar que expresó “una mera disconformidad con lo dictaminado por la experta por ser adverso a los intereses en litigio de la accionada”.

Con esos fundamentos, el juez dictaminó que quedó acreditado que Arguello, como futbolista profesional, sufrió un accidente de trabajo mientras cumplía servicios para el club demandado. Un informe de la Asociación del Fútbol Argentino lo confirmó.

El mediocampista Lucas Argüello deberá estar fuera de la competencia al menos por tres semanas: tiene una distensión en el ligamento interno de la rodilla izquierda.

Asimismo, le adjudicó responsabilidad a la aseguradora citada como tercero en garantía, dado que se encontraba “vinculada con la empleadora del actor, mediante contrato de seguro”

Recordó en este marco un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció que: "si bien esta aseguradora ha sido citada en garantía en juicio, igualmente cabe su condena aunque no haya sido demandada, ya que la misma ha tenido oportunidad de ejercer en plenitud el derecho de defensa en juicio”.

En cuento al resarcimiento, lo fijó en 4.279.435,63, basado en el salario que percibía el jugador al momento del evento y la aplicación de una fórmula de cálculo establecida por el Poder Judicial de Río Negro.

La condena alcanza a Sol de Mayo y a Prevención Aseguradora de Riesgos de Trabajo. También les ordenó el pago de las costas y los honorarios profesionales.

Los jueces Raúl Santos, María Marta Gejo adhirieron a lo resuelto por Lavedan. El fallo es de primera instancia, por lo que puede ser apelado.

Se retiró en Cipo

Tras la grave lesión, Lucas Argüello se recuperó y pudo seguir jugando al fútbol. Pasó por distintos equipos y en todos se destacó como un volante temperamental que dejaba todo en la cancha.

En Cipolletti dejó un gran recuerdo. Se sumó al plantel profesional en 2023 para disputar el Federal A y se transformó en una de sus figuras más importantes, además de ser apreciado por su hinchada. Sin embargo, en octubre de 2024 y a sus 31 años, imprevistamente comunicó que colgaba los botines.

“Ya lo venía analizando hace tiempo y fue una decisión en conjunto también con mi familia. Difícil, dura, el fútbol me ha dado muchísimas cosas, pero hoy me encuentro en otra realidad, creo que es un gran momento para dejar de practicar el deporte”, le dijo en aquel momento a LMCipolletti.