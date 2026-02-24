Qué piensan los jugadores de Cipo sobre el cambio de zona en el Federal A

El Consejo Federal oficializó la modificación de grupo para el Albinegro y Deportivo Rincón de cara a la próxima temporada.

Cipo tendrá un Federal A distinto en 2026, con el reordenamiento dispuesto por el Consejo Federal que modificó la geografía habitual del Albinegro y lo sacó del grupo tradicional que compartía desde 2023 con los equipos de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia.

El conjunto dirigido por Daniel Cravero ya no enfrentará en la fase regular a Villa Mitre, Olimpo ni a Sol de Mayo , rivales con los que había construido duelos históricos y de alto voltaje.

Tampoco habrá cruce con Alvarado , otro de los clubes fuertes que descendió y prometía partidos de peso como en años pasados. El cambio no es menor y obliga a mirar hacia Mendoza, Córdoba, San Luis y La Pampa.

Un recuerdo de 2022

La última vez que Cipolletti compartió fase inicial con equipos de esa región fue en 2022, cuando el torneo tenía dos zonas de 17 equipos y se jugaban todos contra todos. Allí enfrentó a Juventud Unida Universitario, a Argentino de Monte Maíz —recién ascendido desde el Regional— y a Huracán Las Heras.

Después hubo cruces aislados como el de 2023 ante Argentino en octavos de final. En 2024, en la Reválida bajo el mando de Gabriel Nasta, hubo choques contra los de San Luis y Mendoza y en 2025, en la fase Campeonato, frente a Argentino, Atenas de Río Cuarto y Costa Brava.

Pero ahora será distinto, porque la primera etapa estará bajo esa lógica.

Qué piensan los jugadores

Para el arquero Facundo Crespo, el cambio no genera resistencia, aunque si reconoce el impacto en el público. “No me parece mala la zona, no tengo nada contra eso. Por ahí se pierde un poco, quizás para la gente, la emoción de los partidos contra Villa Mitre, Olimpo, ahora con Alvarado también que le tocó bajar”, sostuvo.

Con años en el Capataz, es uno de los que fue parte de distintos formatos de la división. “A otros ya los hemos enfrentado en otros años, ya hemos ido a Huracán, hemos ido a San Luis, bueno Rincón que nos ha tocado estos últimos años”, reconoció.

De todas maneras, más allá de haberse cruzado con algunos equipos en diversas instancias y temporadas, se encontrarán con la novedad de FADEP, el conjunto de Russell, Mendoza, que alcanzó el ascenso hace pocas semanas. “Con respecto a la zona que nos va a tocar, son muchos equipos que hace rato no enfrentamos. Está FADEP que no lo enfrentamos nunca, que ascendió ahora, pero conoceremos un poco mediante videos y estadísticas”, finalizó el arquero.

El defensor Yago Piro, que ha estado en los últimos dos años en la institución y que jugó Reválida y zona Campeonato, ve también un desafío interesante. “La zona me parece que va a ser interesante porque hay muchos clubes importantes, con mucha gente y buenos campos de juego”, afirmó.

A días del sorteo del fixture, que será el viernes próximo, el cambio llamó la atención. “Me parece que salimos un poco de lo convencional, de lo que veníamos acostumbrados, y hay que ver con qué nos encontramos. Pero si queremos pelear cosas importantes tenemos que enfrentarnos a todos”, opinó.

Sobre la ausencia de clásicos fue claro. “Va a ser un poco extraño un año de fase regular donde no estén los clásicos, pero si logramos avanzar nos enfrentaremos más adelante y los clásicos seguramente van a estar, pero en otra etapa”, mencionó.

Los que vienen del sur bonaerense

Para Víctor Manchafico y Maximiliano López, el cambio también rompe una rutina. Ambos vienen de Villa Mitre y estaban acostumbrados a la zona anterior, que prácticamente se mantuvo entre 2023 y 2025.“Me sorprendió el cambio. Pensé que iba a ser como todos los años, pero se dio así y vamos a enfrentar equipos que por ahí nos enfrentamos poco. No conocemos tanto a los rivales como a los que veníamos enfrentando”, reconoció Manchafico.

Por el arraigo de tantos años en el Tricolor, el defensor destacó a los conjuntos históricos de Bahía Blanca. “Creo que los dos equipos de Bahía van a ser protagonistas como de costumbre y teníamos ganas de medirnos con ellos. También con Alvarado, que mantuvo base de B Nacional. Tendremos que meternos en el nonagonal para enfrentarlos", analizó.

Para Manchafico, la zona anterior era más fuerte, aunque advirtió: "La zona que dejamos es más fuerte, pero es fútbol, en esta zona también hay equipos muy fuertes y además tienen localías importantes. Va a ser una primera etapa dura también, va a ser nuevo y está bueno medirse toda la etapa regular con otros equipos”.

Maximiliano López, en tanto, también lamentó la ausencia de clásicos. “Es una macana porque todos quieren jugar un clásico, es un partido aparte, un plus más. Pero si no están en la fase regular, más adelante vamos a encontrar alguno, trataremos de clasificar de fase”, mencionó.

El volante vistió los colores de Cipo en 2022 y luego afrontó el resto de las temporadas con Villa Mitre. “Nos mandaron a la zona de Mendoza. No los conozco mucho, jugué hace un montón contra Las Heras. A Argentino de Monte Maíz lo enfrentamos con Villa Mitre, Costa Brava lo enfrentamos hace poco también, porque ascendió hace poco”, repasó.

Más allá de lamentar la falta de esos partidos bisagras no deja de lado el foco y apunta a tomarse con la misma seriedad los encuentros ante los nuevos rivales. “Habrá que tomarse todos los partidos como clásicos. Hablando con excompañeros de la zona que nos tocó, que están jugando en los otros equipos, nos dan candidatos por la campaña del año pasado y por los jugadores que trajo Cipo. Sabemos que los otros equipos también se reforzaron y trataremos de hacerlo mejor para pelear el ascenso”, deslizó.

Nuevo mapa, mismo objetivo

El Federal A cambia para Cipolletti en este 2026. Le quita los duelos tradicionales de la primera etapa y lo obliga a redescubrir rivales, estadios y contextos pero no la vista del objetivo principal de todos los años. “Nosotros estamos trabajando para competir a cualquier equipo de igual a igual y obviamente que si queremos conseguir algo o pelear cosas importantes tenemos que enfrentarnos a todos. Estamos pensando en ganarles a todos, en competir contra todos y es la única forma de poder estar en la discusión ahí arriba”, sumó Piro.

Con el mapa ya armado resta esperar la hoja de ruta de la primera etapa del año. “Nosotros a la espera de que se termine de confirmar todo y a seguir preparándonos para el 22 (de marzo), que es la fecha que es el comienzo del torneo”, concluyó Crespo.