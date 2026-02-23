Tizza se despidió de La Amistad, que no tiene DT tras quedar en la puerta del ascenso

A través de su perfil de Instagram, Alfredo Tizza confirmó que ya no es más el entrenador de La Amistad . Luego de la dolorosa derrota en la final del Regional Amateur , donde el arbitraje incidió en el resultado , FADEP de Mendoza se adueñó del boleto al Federal A y por eso el conjunto cipoleño quedó en la puerta del gran objetivo.

En su mensaje, el técnico destacó el hecho de haber ganado por primera vez sobre tres intentos la final Patagónica del certamen, algo que el conjunto "amigo" no había podido hacer antes.

"Se termina una etapa hermosa, donde fuimos CAMPEONES de la Patagonia, conocí grandísimos jugadores pero mejores personas, formamos un grupo terrible, GRACIAS JUGADORES, cuerpo técnico, a Carlos (Roja, presidente), a Míriam, a mi Familia y a todos los que nos siguieron y creyeron en Nosotros, Gracias a todos", comenzó diciendo Tizza.

"Di todo y mucho más de lo que tenia, me voy tranquilo y feliz por todo lo que logramos. Y seguiré siendo hincha de este hermoso club de donde este, gracias a la gente que nos siguió a todos lados, deseo todos los éxitos para este hermoso club, HASTA PRONTO QUE EL FÚTBOL NOS VUELVA A ENCONTRAR", finalizó el entrenador.

tizza publicación

En algún momento de la semana pasada, se instaló el fuerte rumor de que podía haber uno o tres ascensos más, sumados a los cuatro pautados por reglamento antes del comienzo del torneo. Por esa razón, Tizza y varios jugadores permanecieron atentos durante varios días e incluso el tecnico llegó a encabezar la práctica del equipo tras el regreso desde San Luis, donde se había disputado la final.

Sin embargo, la posibilidad fue descartada en el Consejo Federal rápidamente y una vez más una pobre tarea arbitral quedó impune.

El Federal A tendrá 37 equipos y las zonas están casi definidas.

alfredo tizza la amistad (3)

Cómo vio Tizza la final

“Sí, triste, la imagen es esa. Nos vinimos muy tristes porque creo que habíamos hecho todas las cosas que estaban a nuestro alcance y el equipo jugó todo el torneo, jugó muy bien la final y no merecimos que nos fuera así. Todo el mundo lo vio y no se puede hacer nada”, expresó el técnico a LMCipolletti.

El DT fue más allá y apuntó a un contexto que, según su visión, ya estaba marcado antes de que se inicie el duelo que finalizó 3 a 2 a favor de FADEP. “Nosotros entramos al partido sabiendo que las cosas iban a ser así, porque cuando llegamos a la cancha ya se decía. Incluso regaron la mitad nuestra en el primer tiempo y la otra mitad en el segundo tiempo, o sea, estaba todo armado para que ascendiera FADEP”, sostuvo.

Seguro de sus palabras, el DT repasó los tramos del partido: “Toda la ciudad (Cipolletti) estaba expectante, pero todo el mundo vio que cuando estábamos 1-0 lo empatamos, nos cobraron un penal para ponerlos arriba porque tenían que ganarlo y lo volvemos a empatar, entonces nos tienen que cobrar otro penal para que lo perdamos”.

Tizza también reveló situaciones vividas dentro del campo con cosas que están lejos de las cámaras y los micrófonos. "El árbitro le decía un montón de cosas a los jugadores. Fue muy difícil no sacarse, no irse de partido y no hacer una locura, porque la verdad era para hacer una locura”, afirmó.

Sin embargo, el plantel eligió otro camino, más allá de la injusticia. “Lo habíamos hablado. Si terminábamos con expulsados, capaz nos dan un año o dos años y se termina perdiendo la carrera de un jugador o de un técnico y no lográs nada. La semana que viene nadie va a hablar de nada, ya queda en el pasado. Fue muy difícil, pero lo sobrellevamos bastante bien”, contó.